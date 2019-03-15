بعد تكرار المواجهة لاعبا ومدربا.. سولشاير يستعيد ذكرياته أمام برشلونة في دوري الأبطال

علق النرويجي أولي سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على وقوع فريقه في مواجهة برشلونة الإسباني، خلال قرعة دور الربع النهائي في دوري أبطال أوروبا، والتي سُحبت اليوم في زيوريخ بسويسرا.



وقال "سولشاير" في تصريحات صحفية:"نعم، كان يجب أن يكون برشلونة. لقد تلقيت الكثير من الرسائل النصية من أصدقائي الذين يقولون إن هذا العام سنتمكن من التقدم للأدوار المقبلة بسبب رقم قميصي، 20، وقد مضى 20 عامًا على نهائي دوري الأبطال في برشلونة أمام بايرن ميونخ . سنعود إلى ملعب نو كامب مرة أخرى."



وأضاف سولشاير:"لقد كانت أكبر ليلة قضيتها في عالم كرة القدم. بالطبع، بالنسبة لنا جميعًا في هذا الفريق، كانت ليلة لا تصدق. إنه ملعب رائع، التقينا بهم في دور المجموعات في تلك السنة وانتهت نتيجة كلا اللقائين بنتيجة 3-3 في الداخل والخارج. ستكون مواجهة جيدة،نريد هذه المباريات أمام أكبر الأندية وأكبر الفرق. التقينا بهم من قبل في النهائي عامي 2009 و2011 ونصف النهائي في عام 2008 عندما سجل بول سكولز، وهذه هي المباريات التي يتوق إليها مشجعونا وهذا النادي. ونحن نتطلع إلى هذا اللقاء."



ويستضيف مانشستر يونايتد، خصمه، برشلونة، في مباراة الذهاب في أولد ترافورد، يوم الأربعاء 10 أبريل، على أن تقام مباراة العودة، يوم الثلاثاء 16 أبريل، على ملعب "كامب نو" معقل البلوجرانا.