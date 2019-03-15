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محافظات

هيئة قصور الثقافة تشارك بني سويف احتفالاتها بالعيد القومي.. صور

الجمعة 15/مارس/2019 - 10:41 م
هيئة قصور الثقافة
هيئة قصور الثقافة تشارك بني سويف احتفالاتها بالعيد القومي
محمد عبد الحليم
أناب المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف السكرتير العام المساعد اللواء تامر أبو النجا لحضور فعاليات الملتقى الثاني لفناني بني سويف، والذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتعاون مع المحافظة "مساء اليوم الجمعة، على مسرح قصر الثقافة ببني سويف ، بمشاركة من وزارة الثقافة، وذلك احتفالا بالعيد القومي للإقليم.

وتضمن المتلقى معرضا للفنون التشكيلية ضم أعمالا من تصميم وتنفيذ مجموعة من الشباب الموهوبين واحتوى على عدد من اللوحات الفنية ، والتي اتسمت بإظهار الطابع الثقافي للمحافظة ، فضلا عن بعض العروض والفقرات الفنية لكورال الأطفال.

فيما اختتم الحفل بتكريم أصحاب الأعمال الفائزة في مسابقة معرض الفنون التشكيلية في مجالات الرسم ، والنحت والأشغال اليدوية .

حضر الملتقى، كل من، الدكتورة إجلال عامر رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، ومحمد فتحي عبد الوهاب مدير عام ثقافة بني سويف ،وعلى يوسف نائب رئيس المدينة والأنبا باخوم من مطرانية بني سويف، و نارمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ،و ليلي أبوعقل مقرر مناوب فرع المجلس ، والمخرج مصطفى الدمرداش.
هيئة قصور الثقافة تشارك بني سويف احتفالاتها بالعيد القومي.. صور
هيئة قصور الثقافة تشارك بني سويف احتفالاتها بالعيد القومي.. صور
هيئة قصور الثقافة تشارك بني سويف احتفالاتها بالعيد القومي.. صور

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