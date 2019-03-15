شيرين رضا تتحدث عن فتاة حبستها أمها في قفص 16 سنة.. فيديو

أكدت الفنانة شيرين رضا، على ضرورة التحدث عن مرض التوحد عبر وسائل الإعلام؛ مطالبة المصريين بالتحدث مع بعضهم عن المرض.



وأضافت خلال استضافتها في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مع الإعلامية منى الشاذلي؛ إنه لا توجد ثقافة لدى الناس عن المرض، لهذا كثيرون يعتقدون أن الطفل ملبوسا، ولا يدركون أنه اضطراب، وأن مخ الأطفال المتوحدين يعمل بطريقة مختلفة، وأنهم أذكياء جدًا.



وأوضحت أنها صادفت ابنة حبسها أهلها في قفص 16 سنة، قائلة: "البنت صعبانة عليا، والأهل صعبانين عليا، فلم يتم توعيتهم".