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حوادث

إعادة إجراءات محاكمة متهمين باستعراض القوة والتجمهر في قصر النيل

السبت 16/مارس/2019 - 02:01 ص
إعادة إجراءات محاكمة
إعادة إجراءات محاكمة متهمين باستعراض القوة والتجمهر
أحمد مهدي
تنظر الدائرة 29 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم السبت، ثاني جلسات إعادة محاكمة متهمين بالتجمهر واستعراض القوة بمنطقة قصر النيل فى منطقة قصر النيل عام 2013.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة عبد الشافى الرشيدى وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامى زين الدين .

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، شملت التجمهر فى منطقة قصر النيل واستعراض القوة والتعدى على الممتلكات العامه والخاصة وتعريض حياة المتهمين للخطر.

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