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حوادث

اليوم.. إعادة محاكمة متهم بـ خلية دمياط الإرهابية

السبت 16/مارس/2019 - 03:01 ص
إعادة محاكمة متهم
إعادة محاكمة متهم بـ خلية دمياط الإرهابية
رامي المهدي
تنظر الدائرة 29، جنايات الجيزة، برئاسة أسامة الرشيدى، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة عبد الشافى الرشيدى، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامى زين الدين.

وقضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، فى 22 فبراير 2018، بالإعدام شنقا لـ 21 متهما، والسجن المؤبد لـ 4 متهمين والسجن المشدد 15 سنة لـ 3 متهمين، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

ويواجه المتهمون، عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.

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