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بريطاني يدعم المسلمين بعد الحادث الإرهابي بلافتة: صلوا يا أصدقائي سأحميكم

الجمعة 15/مارس/2019 - 11:43 م
بريطاني يدعم المسلمين
بريطاني يدعم المسلمين بعد الحادث الإرهابي
أماني إبراهيم
بلافتة ورقية كُتب عليها كلمات إنسانية، دعم رجل مسيحي المسلمين الموجودين بالخارج بعد الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم أثناء صلاة الجمعة في مسجدين بنيوزيلندا، مما أدى إلى وفاة 50 شخصا وإصابة العشرات.

أندرو جرايستون الرجل المسيحي العجوز الذي انزعج من أخبار الهجمة الإرهابية، قرر دعم المسلمين في بلاده بريطانيا، بلافتة تطمئنهم بأن ليس كل أصحاب البلد بهذه العنصرية والتطرف، فهذه الرسالة التي اعتبرها رسالة صداقة لمواجهة خوفهم أثرت على نظرة البريطانيين للمسلمين، وفقا لصحيفة مترو البريطانية.

استيقظ أندرو صباح اليوم على هذه الأخبار الرهيبة وفكر ما إذا كانت مسلمة بريطانية ذهبت إلى صلاة الجمعة اليوم، وتساءل عن خوف الكثير مثلها من المسلمات في الذهاب للصلاة في الفترة القادمة، فكر أندرو في طمأنتهم بإعلان الصداقة معهم فقرر الذهاب إلى مسجد في بلده لرفع اللافتة.

وأندرو صاحب الـ 57 عاما الذي ينتمي إلى كنيسة محلية في ليفنشولم، بمدسنة مانشستر، يرى وجود الكثير من الأمور المشتركة مع المسلمين في مجتمعه، فهذه المدينة المختلطة متعددة الثقافات علمته الكثير، فاقترب من أحد المساجد ووقف خارجها حاملا اللافتة التي كتب عليها "أنتم أصدقائي.. سأحميكم بينما تصلون".

وبمجرد أن رأى المسلمين وجه أندرو المبتسم مع الكلمات الذي يحملها تعاملوا معه كصديق وحيوه والبعض اقترب منه لالتقاط الصور معه.

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