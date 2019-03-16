اقتراحات للحكومة لتطوير قصر ثقافة شبين الكوم وحل مشكلة بطاقات التموين

تقدم النائب ماجد أبو الخير عضو مجلس النواب، اقتراحات برغبة للدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، لتوجيهها إلى كلا من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور علي المصيلحي وزير الزراعة بشأن افتتاح وتطوير قصر الثقافة التابع لشبين الكوم، وحل مشكلة بطاقات التموين بمحافظة المنوفية.



وأضاف "أبو الخير" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قصور الثقافة هي حائط الصد الأول في مواجهة التطرف والارهاب، وحال تخلي الدولة عن دورها في الاهتمام ببيوت التنوير، تسعى الجماعات المتطرفة لاستقطاب الشباب واستغلال جهلهم لتنفيذ مخططها، مضيفًا أن أيضا بطاقات التموين الخاصة بالمواطنين توجد بها مشكلة، ولابد من اعادة النظر في هذا الأمر لعدم وقفها، ووضع حلول مشتركة وقواعد حاكمة لتنظيم هذه البطاقات.



وأكد النائب على أن هذا الأمر دفعه لتقديم هذه الاقتراحات للتواصل مع القيادات المختصة في ذلك الأمر، ومعرفة الأسباب التي الرئيسيه لهذه الأمور ومناقشة الجهات المعنية فيها.