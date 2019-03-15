ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

فرقة نوبية تشعل حفل افتتاح السينما الأفريقية بالأقصر.. فيديو

الجمعة 15/مارس/2019 - 11:49 م
فرقة نوبية تشعل حفل
فرقة نوبية تشعل حفل افتتاح السينما الافريقية بالاقصر
شمس يونس
أشعلت فرقة نوبية حفل افتتاح السينما الأفريقية فى دورته الثامنة بالأقصر، وقدمت عرضا غنائيا تراثيا ممتعا على صوت الدفوف، وتفاعل الجمهور والنجوم معها.

وافتتحت فعاليات المهرجان الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وعدد من نجوم الفن.

وشهد الحفل حضور عدد من صناع السينما في مصر وإفريقيا، منهم محمود حميدة ولبلبة وإلهام شاهين، أمينة خليل، ومنى هلا.

ترشيحاتنا

إنقاذ طفل في اللحظات الأخيرة بعد سقوطه من الطابق العاشر.. فيديو

مدرب نصر حسين داي: الزمالك أقوى فرق المجموعة ولا بديل للفوز عليه

مصطفى بكري يكشف دوافع مرتكبي حادث نيوزيلندا الارهابي .. فيديو

مَن رفع إصبع السبابة في اعتداء مسجد نيوزيلندا الإرهابي

3 مقاعد لأفريقيا.. فيفا يعلن عن النظام الجديد لـ كأس العالم للأندية

الصحفيون يحملون ضياء رشوان على الأعناق احتفالا بالفوز بمقعد نقيب الصحفيين .. صور

شاهد.. عمرو أديب: كامل الوزير يتحرك بجدية وعزيمة لإصلاح مرفق السكة الحديد

الملك سلمان يؤكد مسئولية المجتمع الدولي في مواجهة خطاب الكراهية والإرهاب

تصريحات نارية من زيدان بعد عودته لتدريب ريال مدريد

صاحب صاحبه.. محمود يهدي صديق عمره 60% من كبده

سفير مصر لدى نيوزيلندا: تورط 6 أشخاص في الحادث الارهابي

تأخر قطار الصالحية بسبب عطل مفاجئ بالجرار أدى إلى حدوث دخنة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسوان تنهي استعدادها لاستضافة ملتقى الشباب العربى الإفريقى ..وزير الطيران يتفقد المطار الدولي.. ووزير الداخلية يوجه باتخاذ تدابير تأمين فعاليات الحدث التاريخي.. صور

أحمد صبري يشارك في انتخابات نقابة الصحفيين .. فيديو وصور

مطار أسوان يستقبل الوفود المشاركة في ملتقى الشباب العربي الأفريقي.. صور

مطار أسوان يستقبل وفود ملتقى الشباب العربى الإفريقى.. صور

الثقافة تحتفل بجدارية فرعونية وتمثال عباس العقاد في أسوان.. صور

فيديو

عمرو أديب: حفلات موسم الشرقية بالسعودية مذهلة وعالمية.. فيديو
فرقة نوبية تشعل حفل افتتاح السينما الأفريقية بالأقصر.. فيديو
وزيرة الهجرة: تواصلت مع الجالية المصرية في نيوزيلندا بشأن الحادث الارهابي
شاهد.. عمرو أديب: كامل الوزير يتحرك بجدية وعزيمة لإصلاح مرفق السكة الحديد
حقيقة حذف 4 سلع تموينية خلال الشهر الجاري

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟