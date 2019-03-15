فرقة نوبية تشعل حفل افتتاح السينما الأفريقية بالأقصر.. فيديو

أشعلت فرقة نوبية حفل افتتاح السينما الأفريقية فى دورته الثامنة بالأقصر، وقدمت عرضا غنائيا تراثيا ممتعا على صوت الدفوف، وتفاعل الجمهور والنجوم معها.



وافتتحت فعاليات المهرجان الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وعدد من نجوم الفن.



وشهد الحفل حضور عدد من صناع السينما في مصر وإفريقيا، منهم محمود حميدة ولبلبة وإلهام شاهين، أمينة خليل، ومنى هلا.