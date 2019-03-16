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أخبار البلد

شاهد.. أهم اخبار ملتقى الشباب العربي والأفريقي

السبت 16/مارس/2019 - 12:39 ص
ملتقي الشباب العربي
ملتقي الشباب العربي والأفريقي
كتب محمد عبد المنعم
أعدت إدارة ملتقي الشباب العربي والأفريقي الذي تنطلق فعالياته السبت وتستمر حتي الاثنين بمدينة اسوان تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى نشرة بأهم أخبار الملتقي.

الملتقى أحد فعاليات منصات منتدى شباب العالم (WYF Platforms) التي تدور فكرتها حول منح الشباب المصري ونظراءه في جميع أنحاء العالم فرصة لتطوير ودعم أفكارهم المختلفة في جميع المجالات، وذلك من خلال تنظيم عدة فاعليات على مدار العام.
شاهد.. أهم اخبار ملتقى الشباب العربي والأفريقي

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