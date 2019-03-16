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حوادث

اليوم.. الحكم في طعن 169 متهما على إدراجهم بقوائم الإرهاب

السبت 16/مارس/2019 - 05:01 ص
محكمة النقض
محكمة النقض
محمد العيسوي
تصدر محكمة النقض، اليوم السبت، الحكم فى طعن المتهمين في القضية رقم 435 لسنة 2018 على قرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين.

ونشرت "الوقائع المصرية" في 10 مايو الماضي، قرارًا لمحكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة شمال بشأن إدراج 169 متهمًا على قائمة الإرهابيين على ذمة القضية رقم 435 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب عن ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بقانون رقم 11 لسنة 2017.‎

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