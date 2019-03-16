ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

اليوم.. محاكمة قتلة فني غاز بالبحيرة

السبت 16/مارس/2019 - 06:01 ص
محاكمة قتلة فني غاز
محاكمة قتلة فني غاز بالبحيرة
اسلام مقلد
تنظر محكمة جنايات دمنهور، "الدائرة الثامنة"، برئاسة المستشار حسن معوض الباهى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن محمود الديب ورامه سعيد محمد، وسكرتارية إبراهيم المتولي ومعاذ إبراهيم حامد، اليوم السبت، محاكمة المتهمين بقتل فني بشركة غاز مصر وسرقة سيارته بطريق دمنهور - شبراخيت بمحافظة البحيرة.

تعود أحداث الواقعة بتلقي اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة السابق، إخطارًا من ضباط المباحث بمركز شرطة شرطة شبراخيت بشأن وفاة محمد نبيل محمد البنا، 37 سنة، فنى بشركة غاز مصر بالإسكندرية ومقيم قرية مستناد التابعة لمركز شبراخيت إثر إصابته طلق ناري أعلى الفخذ الأيمن.

على الفور تم تشكيل فريق بحث وما تبين من الفحص أنه حال سير المجني عليه بطريق دمنهور شبراخيت ( فرعي ) بسيارته الملاكي ماركة شيفروليه لانوس سوداء اللون استوقفه أشخاص مجهولون بحوزة أحدهم سلاح ناري وتعديهم عليه وإحداث إصابته التى أودت بحياته والاستيلاء على السيارة المشار إليها وهروبهم بها وما قرره والده نبيل محمد البنا بخروج نجله المذكور فجر ذات اليوم متوجهًا لعمله بالإسكندرية وعلمه بالواقعه ونقله للمستشفى ولم يتهم أحدا بذلك والنشر عن السيارة بأوصافها في حينه والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى دمنهور العام.

أسفرت الجهود إلى تحديد مرتكبى الواقعة كل من "عمرو إ. ع" 35 سنة، عاطل ومقيم شارع الثلج مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، "عبدالجواد م. ع. ع" 36 سنة عاطل ومقيم عزبة فرج واصل مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية "محمد س. ص" 20 سنة، طالب ومقيم شارع الشهيد هشام سرحان - كفر الزيات بمحفظة الغربية.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين المذكورين بعدة مأموريات بمحال إقامتهم وأماكن ترددهم تنسيقًا وأمن الغربية وفرع الأمن العام، حيث أسفرت عن ضبط جميع المتهمين وبحوزة الأول سيارة ملاكى غربيه ماركة مرسيدس خضراء اللون المُستخدمه في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لمرورهم بضائقة مالية، حيث قاموا بالإعداد مسبقًا لارتكابها وبتاريخ الواقعة توجهوا للطريق المُشار إليه "محل الواقعه" مُستخدمين السيارة المضبوطة "ملك المتهم الأول" وقيامهم باعتراض سيارة المجنى عليه وإخراجه منها، وأضاف المتهم الثانى بإطلاقه عيار من سلاح نارى (فرد خرطوش) كان بحوزته صوب المجنى عليه حال مقاومة الأخير لهم واستيلائهم علي سيارة المجنى عليه وهاتفه المحمول وهروبهم.

يُشار إلى أنه تم العُثور على سيارة المجنى عليه في المحضر إدارى مركز شرطة كفر الزيات غربية ومُتحفظ عليها بديوان المركز، وبتطوير مناقشة المتهمين تم ضبط اللوحات المعدنية الخاصة بسيارة المجنى عليه الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه ماركة نوكيا والأسلحة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة بندقية آلية عيار 62ر7x 39 بالخزينة الخاصة بها وبداخلها عدد 18 طلقة من ذات العيار، عدد 2 فرد خرطوش عيار 12 مم محلي الصنع وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيلت القضية لمحكمة جنايات دمنهور.

ترشيحاتنا

بالريشة والدموع.. رسامو الكاريكاتير العالميون ينعون ضحايا مذبحة نيوزلندا

شرطة نيوزيلندا تكشف تفاصيل جديدة عن سفاح المسجدين

بريطاني يدعم المسلمين بعد الحادث الإرهابي بلافتة: صلوا يا أصدقائي سأحميكم

أول ظهور لسفاح نيوزلندا في المحكمة.. صور

الأزهر: العمل بالسمسرة جائز شرعا بشرطين

في عيد ميلاد سيدة أمين الشهيرة بـ حنان شوقي.. 5 معلومات لا تعرفها عنها

إنقاذ طفل في اللحظات الأخيرة بعد سقوطه من الطابق العاشر.. فيديو

كريم شحاته: انفرادي بخبر رحيل البدري إلى أهلي طرابلس عرضني للهجوم.. فيديو

شاهد.. كواليس فيلم تيمور وشفيقة تعرض لأول مرة في معكم مع منى الشاذلي

رسميا .. 2810 أصوات تقود ضياء رشوان للفوز بمقعد نقيب الصحفيين..صور

علي جمعة يحذر من فعل يعرض صاحبه للعنة المؤمنين وكراهيتهم له

السفر إلى الخارج.. لغز في حياة منفذ حادث نيوزيلندا الارهابي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسوان تنهي استعدادها لاستضافة ملتقى الشباب العربى الإفريقى ..وزير الطيران يتفقد المطار الدولي.. ووزير الداخلية يوجه باتخاذ تدابير تأمين فعاليات الحدث التاريخي.. صور

أحمد صبري يشارك في انتخابات نقابة الصحفيين .. فيديو وصور

مطار أسوان يستقبل الوفود المشاركة في ملتقى الشباب العربي الأفريقي.. صور

مطار أسوان يستقبل وفود ملتقى الشباب العربى الإفريقى.. صور

الثقافة تحتفل بجدارية فرعونية وتمثال عباس العقاد في أسوان.. صور

فيديو

كريم حسن شحاتة: حالة الاحتقان بين إدارتي الأهلي والزمالك تنعكس على الجماهير.. فيديو
كريم شحاته: انفرادي بخبر رحيل البدري إلى أهلي طرابلس عرضني للهجوم.. فيديو
إلهام شاهين تكشف حقيقة إجرائها عملية لإنقاص وزنها.. فيديو
كريم شحاتة: المقاولون ناجح إداريا وبيئة خصبة لأي مدرب.. فيديو
إلهام شاهين تكشف سر توقفها عن السهر بالخارج.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟