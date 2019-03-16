اليوم.. محاكمة قتلة فني غاز بالبحيرة

تنظر محكمة جنايات دمنهور، "الدائرة الثامنة"، برئاسة المستشار حسن معوض الباهى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن محمود الديب ورامه سعيد محمد، وسكرتارية إبراهيم المتولي ومعاذ إبراهيم حامد، اليوم السبت، محاكمة المتهمين بقتل فني بشركة غاز مصر وسرقة سيارته بطريق دمنهور - شبراخيت بمحافظة البحيرة.



تعود أحداث الواقعة بتلقي اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة السابق، إخطارًا من ضباط المباحث بمركز شرطة شرطة شبراخيت بشأن وفاة محمد نبيل محمد البنا، 37 سنة، فنى بشركة غاز مصر بالإسكندرية ومقيم قرية مستناد التابعة لمركز شبراخيت إثر إصابته طلق ناري أعلى الفخذ الأيمن.



على الفور تم تشكيل فريق بحث وما تبين من الفحص أنه حال سير المجني عليه بطريق دمنهور شبراخيت ( فرعي ) بسيارته الملاكي ماركة شيفروليه لانوس سوداء اللون استوقفه أشخاص مجهولون بحوزة أحدهم سلاح ناري وتعديهم عليه وإحداث إصابته التى أودت بحياته والاستيلاء على السيارة المشار إليها وهروبهم بها وما قرره والده نبيل محمد البنا بخروج نجله المذكور فجر ذات اليوم متوجهًا لعمله بالإسكندرية وعلمه بالواقعه ونقله للمستشفى ولم يتهم أحدا بذلك والنشر عن السيارة بأوصافها في حينه والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى دمنهور العام.



أسفرت الجهود إلى تحديد مرتكبى الواقعة كل من "عمرو إ. ع" 35 سنة، عاطل ومقيم شارع الثلج مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، "عبدالجواد م. ع. ع" 36 سنة عاطل ومقيم عزبة فرج واصل مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية "محمد س. ص" 20 سنة، طالب ومقيم شارع الشهيد هشام سرحان - كفر الزيات بمحفظة الغربية.



وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين المذكورين بعدة مأموريات بمحال إقامتهم وأماكن ترددهم تنسيقًا وأمن الغربية وفرع الأمن العام، حيث أسفرت عن ضبط جميع المتهمين وبحوزة الأول سيارة ملاكى غربيه ماركة مرسيدس خضراء اللون المُستخدمه في ارتكاب الواقعة.



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لمرورهم بضائقة مالية، حيث قاموا بالإعداد مسبقًا لارتكابها وبتاريخ الواقعة توجهوا للطريق المُشار إليه "محل الواقعه" مُستخدمين السيارة المضبوطة "ملك المتهم الأول" وقيامهم باعتراض سيارة المجنى عليه وإخراجه منها، وأضاف المتهم الثانى بإطلاقه عيار من سلاح نارى (فرد خرطوش) كان بحوزته صوب المجنى عليه حال مقاومة الأخير لهم واستيلائهم علي سيارة المجنى عليه وهاتفه المحمول وهروبهم.



يُشار إلى أنه تم العُثور على سيارة المجنى عليه في المحضر إدارى مركز شرطة كفر الزيات غربية ومُتحفظ عليها بديوان المركز، وبتطوير مناقشة المتهمين تم ضبط اللوحات المعدنية الخاصة بسيارة المجنى عليه الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه ماركة نوكيا والأسلحة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة بندقية آلية عيار 62ر7x 39 بالخزينة الخاصة بها وبداخلها عدد 18 طلقة من ذات العيار، عدد 2 فرد خرطوش عيار 12 مم محلي الصنع وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيلت القضية لمحكمة جنايات دمنهور.