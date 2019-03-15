مشرف سابق على مرصد الأزهر للتطرف يفك رموز حادث نيوزيلندا الارهابي

قدم الدكتور أسامة نبيل، الأستاذ بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر والمشرف السابق على مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ، شرحا وافيا يفك رموز مجزرة المسلمين فى نيوزيلندا.



وقال نبيل لصدي البلد، إن خبر العملية الإرهابية التى قام بها المجرم الإسترالى برنتون تارانت والتى أودت بحياة 50 مسلما داخل مسجدين بمدينة كرايست تشيرش بنيوزلندا جاء كالصاعقة هزت مشاعر البشرية بكل طوائفها.



وأضاف ان المجرم برنتون تارانت أخذ وقته فى الإعداد للجريمة ووثقها فى 74 صفحة نشرها على الإنترنت قبل ارتكاب الجريمة كشف فيها عن الهدف من المجزرة وهو التطهير العرقى والدينى، فعدد المسلمين فى زيادة مضطردة بينما أعداد الأوروبيين تتناقص ولهذا يرى حتمية التخلص من المسلمين.



ويدعم عقيدة القاتل الإرهابى المتطرف السيناتور الاسترالى فرايزر مانينغ الذى صرح على صفحته بأن" السبب الحقيقى لإراقة الدماء فى نيوزليندا اليوم هو برنامج الهجرة الذى سمح للمسلمين بالهجرة إلى نيوزيلندا. بالأصل لنكن واضحين، ربما يكون المسلمون ضحية اليوم. فى العادة هم المنفذون، على مستوى العالم، يقتل المسلمون الناس بمستويات عالية باسم دينهم."



وتابع: "واضح تماما أن خطاب هذا السيناتور يدعو إلى الكراهية ويؤسس للعنصرية ويدفع إلى التطرف".



وأكد ان الإرهابى برنتون تارانت ليس مختلا عقليا ولا مريضا نفسيا، بل قاتل خطط لجريمته عن عقيدة وعمد، وعلى السلطات فى نيوزيلندا البحث عن كل الداعمين له ومن ساهموا فى التخطيط لهذه العملية الإرهابية التى أبكت كل من له قلب وعقل من أتباع الديانات السماوية.



والدليل على أن القاتل الإرهابى برنتون تارانت ليس وحده وليس مريضا هى الرموز والتواريخ التى سجلها على أسلحة الجريمة والتى تشير إلى أحداث تاريخية تبرز الصراع بين الشرق والغرب:

721 معركة تولوز عام 721 التي دارت بين الأمويين وقوات دوق أقطانية في فرنسا الحالية، وانتهت بهزيمة الأمويين!

832 معركة بلاط الشهداء/تور وهي الهزيمة التي شكلت ذروة وآخر تقدم للمسلمين في الأندلس في أوروبا.

1683 معركة ڤيينا وكانت الهزيمة التي شكلت ذروة التقدم العثماني في أوروبا.

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1688 حصار بلجراد التابعة للعثمانيين آنذاك وسيطرة الإمبراطورية الرومانية المقدسة على المدينة.

1189 حصار الحملة الصليبية الثالثة لمدينة عكا.

1621 معاهدة خوتين

1571 معركة ليبانت البحرية التي هزمت فيها الدولة العثمانية على يد تحالف أوروبي.

2017 العلمية الإرهابية التى قام بها المجرم إسكندر بيسونت على مسجد فى كندا.



وأشار إلى أن العالم عليه أن يستيقظ ويدرك أن الإسلام ليس له علاقة بالإرهاب من قريب أو بعيد، لكن الإرهاب يعد أيدلوجيا فى عقول بعض البشر بغض النظر عن انتمائهم الثقافى أو الدينى. ولا يخفى على أى إنسان مثقف أن الإسلام استوعب فى مهده التعددية الدينية والثقافية، فكان ومازال يؤكد على حرية الاعتقاد وأهمية التعايش المشترك بين الشعوب وأتباع الديانات المختلفة.



كما أنه على العالم كذلك أن يدرك أن الاسلاموفوبيا خطر عظيم على السلم والأمن الدوليين لأنها تعمل على خلق وتأجيج صراع لايفيد أحدا وتدفع فى اتجاه ترسيخ الكراهية والعنف.