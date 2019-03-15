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أخبار العالم

دراسة: معارك ترامب التجارية كلفت الاقتصاد الأمريكي 7.8 مليار دولار في 2018

الجمعة 15/مارس/2019 - 11:40 م
ترامب
ترامب
رويترز
أظهرت دراسة أعدها فريق من الخبراء الاقتصاديين بجامعات أمريكية بارزة، نشرت، اليوم الجمعة، أن المعارك التجارية للرئيس دونالد ترامب، كلفت الاقتصاد الأمريكي 7.8 مليار دولار في فاقد للناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2018.

وقال مؤلفو الدراسة، إنهم حللوا التأثير قصير الأجل للإجراءات التي اتخذها ترامب، ووجدوا أن الواردات من الدول المستهدفة هبطت بنسبة 31.5 بالمائة، بينما تراجعت الصادرات الأمريكية المستهدفة 11 في المئة.

ووجدوا أيضا أن مجمل الخسائر السنوية للمستهلكين والمنتجين من ارتفاع تكاليف الواردات بلغ 68.8 مليار دولار.

أعد الدراسة فريق من الخبراء الاقتصاديين من جامعات "كاليفورنيا بيركلي، وكولومبيا، وييل، وكاليفورنيا في لوس أنجلوس (أوكلا)" ونشرها المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية.

وينتهج ترامب، الذي يصف نفسه بأنه "رجل الرسوم الجمركية"، سياسة تجارية حمائية لحماية قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي.

وتبادلت واشنطن وبكين فرض رسوم جمركية انتقامية في معركة استمرت شهورا. وفرض ترامب أيضا رسوما أثارت غضب الاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين رئيسيين آخرين.

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