اليوم.. جامعة الطفل تنظم احتفالية بشهر العلوم في سوهاج

تنظم جامعة الطفل بسوهاج، اليوم السبت، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي وفرعها بالمحافظة، فعالية الاحتفال بشهر العلوم.



وصرح بذلك، الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، بأن الاكاديمية ستعرض، من خلال مسرح العلوم، شرحا مبسطا لبعض التجارب العلمية والظواهر الكونية، تتناسب مع الأطفال في تلك المرحلة.



واشار إلى لأن الحفل يتضمن جلسة تعريفية عن أهداف وشروط التقدم للدورة الجديدة لطلاب جامعة الطفل.