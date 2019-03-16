البرلمان يدين حادث نيوزيلندا الإرهابي.. وكيل المجلس: التطرف فكر وليس دين.. وزعيم الأغلبية يطالب العالم بالاصطفاف لمواجهة الفتنة

وكيل مجلس النواب: حادث نيوزيلندا يؤكد أن الإرهاب فكر وليس دين

زعيم الأغلبية: نار الإرهاب ليس لها حدود

المصريين الأحرار يطالب العالم بالاصطفاف لمواجهة الإرهاب





أثار الحادث الإرهابي، الذي شنه أحد المتطرفين على مسجد النور بنيوزيلندا، استياء أعضاء البرلمان، والذين وصفه بالمعادي والعنصري تجاه الإسلام، حيث قتل إرهابي واحد على الأقل 49 شخصا وأصاب 48 آخرين بجروح خطيرة في مسجدين بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا خلال صلاة الجمعة فيما وصفته رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن بأنه عمل إرهابي، وألقت شرطة نيوزيلندا القبض على أربعة أشخاص اليوم الجمعة يشتبه بصلتهم بالهجوم الإرهابي في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش.





ولم تحدد السلطات هوية المحتجزين، لكنها قالت إن أيا منهم لم يكن على قوائم المراقبة. لكن الرجل الذي أعلن مسؤوليته عن إطلاق النار ترك بيانًا معاديا للمهاجرين من عشرات الصفحات شرح فيه من هو وأسبابه تصرفاته.





في البداية، أدان النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، الحادث الإرهابي الغاشم في نيوزيلندا والذي استهدف مسجدين وأسفر عن استشهاد العشرات من المسلمين، مؤكدا أن الإرهاب لا دين له فلقد أصبح فكر وليس مقتصر علي دين ولابد العالم يلتف حول محاربة هذه الظاهرة.





وأوضح وهدان في بيان له، أنه لابد من عمل مؤتمر دولي لتعريف الإرهاب وبأنه ليس مرتبط بالدين الإسلامي كما تشيع الكثير من وسائل الإعلام الغربية والتي تسببت في تنامي الكراهية ضد المسلمين، مضيفا أن المسلمين هم أكثر المتضررين من الإرهاب في العالم كله.





وأشار "وكيل النواب"، إلى أن القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس السيسي كانت من أوائل الدول التي لها موقف ثابت ومناهض للعنف والتطرف والإرهاب، والداعى لضرورة تضافر الجهود الدولية الموجهة للقضاء على الإرهاب، بكل صوره وأشكاله.





كما أعرب عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابى الجبان، الذى يتنافى مع جميع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية.





من جانبه طالب الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية البرلمانية، رئيس ائتلاف دعم مصر،بتكاتف المجتمع الدولى لنزع فتيل الفتنة والتطرف، مدينًا الحادث الإرهابي الخسيس.





وأكد "القصبى"، أن القاهرة حذرت كثيرا من أن نار الارهاب سوف تطال المجتمع الدولى طالما لايوجد تكاتف أو مساندة دولية لتلك الدعوات لمواجهة العنف والتطرف والارهاب وسقوط العديد من الضحايا على أيدى عناصر متطرفة غير سوية لاملة لها ولادين ولا انسانية.





واختتم زعيم الأغلبية بيانه مطالبا بوجود رد فعل دولى إزاء تلك الحوادث التى تهدد الانسانية والتعايش المشترك وأخذ خطوات فعلية وعملية لمواجهة هذا التطرف والإرهاب داعيا المولى عزوجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.





كما أدان حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل الهجوم المسلح الإرهابي علي مسجدين في مدينة كرايست تشيرش بجنوب نيوزيلندا والذي أسفر عن وقوع عشرات القتلى والمصابين.





ونعى الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، شهداء الحادث الإرهابي الخسيس الذى طال المُصلين في دور العبادة؛ معربًا عن تعازي المصريين الأحرار إلي نيوزيلندا قيادة حاكمه وسياسية وكافة أبناء الشعب فى المُصاب الأليم.





وقال رئيس حزب المصريين الأحرار، فى بيان صحفى، إن حادث استهداف المسجدين مفزغ للغاية ويعُد تكرار لسلسال الدم من أبرياء على يد غوغاء المتطرفين وأتباعهم في البلدان؛ مما يستلزم تضافر القوى الدولية ومساندة مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي في حربنا الشرسة على الإرهاب بهدف إجتزاز قوى الشر من العالم.



