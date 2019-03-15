ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بين 3 سيارات بالبحيرة

الجمعة 15/مارس/2019 - 11:45 م
حادث تصادم
حادث تصادم
جمالات الدمنهورى
لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون بكسور وجروح متفرقة فى أنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات أجرة وملاكي على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من مدخل 45 بدائرة مركز كفر الدوار وتم نقل الجثث والمصابين للمستشفى العام و الجامعي بالإسكندرية.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة اجرة ميكروباص وسيارتى ملاكى بالطريق الدولى الساحلى، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء دوران السيارة الميكروباص رقم "6497 ب ط ج من إحدى الفتحات على الطريق المشار إليه اصطدمت بها السيارة رقم" 413623، السيارة 538729 ملاكى غربية.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص مجهولى الهوية وإصابة 6 آخرين هم كل من "سمر مرسى عز العرب 40 سنة، مريم علاء عبد السميع 3 سنوات ونصف، شقيقتها رقية  سنة ونصف،عبد اللطيف محمد عبد العزيز 22 سنة جميعهم مصابين" بكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد جبر محمود 21 سنة مصاب بجروح بالوجه "وتم نقل مصاب آخر لأحد المستشفيات الخاصة بالإسكندرية.

وتم نقل الجثث والمصابين بالمستشفى العام بكفر الدوار والجامعى بالإسكندرية.

ترشيحاتنا

موعد مباراة ليفربول محمد صلاح وبورتو بدوري أبطال أوروبا

الشرطة تأخرت 15 دقيقة.. مصاب سعودي في حادث نيوزيلندا يكشف كواليس المجزرة

مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 بحادث تصادم سيارتين بالطريق الدولى الساحلى

روسيا تتضامن مع ضحايا هجوم نيوزيلندا

منتج الممر: نفسي أعمل فيلم عن بطولات القوات المسلحة.. فيديو

ارتفاع عدد المصريين المفقودين في حادث نيوزيلندا الارهابي إلى 5

احذر التعامل مع أجهزة لاب توب من ماركة شهيرة.. البطاريات تنفجر

شاهد.. وقوع منى زكي أثناء مداعبة ابنها يونس

السفر إلى الخارج.. لغز في حياة منفذ حادث نيوزيلندا الارهابي

رسميا .. 2810 أصوات تقود ضياء رشوان للفوز بمقعد نقيب الصحفيين..صور

الفيفا يعلن التصويت على زيادة مقاعد المونديال وتنظيم دول أخرى لبطولة 2022

هيفاء حسين تتراجع عن وصفها للمسجد الأقصى بـ قبلة اليهود

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسوان تنهي استعدادها لاستضافة ملتقى الشباب العربى الإفريقى ..وزير الطيران يتفقد المطار الدولي.. ووزير الداخلية يوجه باتخاذ تدابير تأمين فعاليات الحدث التاريخي.. صور

أحمد صبري يشارك في انتخابات نقابة الصحفيين .. فيديو وصور

مطار أسوان يستقبل الوفود المشاركة في ملتقى الشباب العربي الأفريقي.. صور

مطار أسوان يستقبل وفود ملتقى الشباب العربى الإفريقى.. صور

الثقافة تحتفل بجدارية فرعونية وتمثال عباس العقاد في أسوان.. صور

فيديو

عمرو أديب: حفلات موسم الشرقية بالسعودية مذهلة وعالمية.. فيديو
فرقة نوبية تشعل حفل افتتاح السينما الأفريقية بالأقصر.. فيديو
وزيرة الهجرة: تواصلت مع الجالية المصرية في نيوزيلندا بشأن الحادث الارهابي
شاهد.. عمرو أديب: كامل الوزير يتحرك بجدية وعزيمة لإصلاح مرفق السكة الحديد
حقيقة حذف 4 سلع تموينية خلال الشهر الجاري

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟