مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بين 3 سيارات بالبحيرة

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون بكسور وجروح متفرقة فى أنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات أجرة وملاكي على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من مدخل 45 بدائرة مركز كفر الدوار وتم نقل الجثث والمصابين للمستشفى العام و الجامعي بالإسكندرية.



تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة اجرة ميكروباص وسيارتى ملاكى بالطريق الدولى الساحلى، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء دوران السيارة الميكروباص رقم "6497 ب ط ج من إحدى الفتحات على الطريق المشار إليه اصطدمت بها السيارة رقم" 413623، السيارة 538729 ملاكى غربية.



وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص مجهولى الهوية وإصابة 6 آخرين هم كل من "سمر مرسى عز العرب 40 سنة، مريم علاء عبد السميع 3 سنوات ونصف، شقيقتها رقية سنة ونصف،عبد اللطيف محمد عبد العزيز 22 سنة جميعهم مصابين" بكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد جبر محمود 21 سنة مصاب بجروح بالوجه "وتم نقل مصاب آخر لأحد المستشفيات الخاصة بالإسكندرية.



وتم نقل الجثث والمصابين بالمستشفى العام بكفر الدوار والجامعى بالإسكندرية.