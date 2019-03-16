باستثناء الصحفيين وجرائم الأمن العام.. نواب يطالبون باعتماد الفيديوهات المصورة دون إذن النيابة أدلة رسمية.. وتشريعية البرلمان: يجب أن يكون القانون مرن لسرعة الوصول للحقيقة

عضو اتصالات البرلمان يطالب باستثناء الصحفيين من عقوبة التصوير دون إذن

نواب يطالبون باعتماد الفيديوهات المصورة دون إذن النيابة أدلة رسمية

حنفي: يجب أن تكون القوانين مرنة بما يسهم في الوصول السريع للحقيقة





تستعد الحكومة، ممثلة في وزارة الاتصالات، لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجريمة الإلكترونية، والتي يأتي في نصها معاقبة كل من قام بالتصوير، دون إذن من النيابة.





لكن النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، طالب باستثناء الصحفيين والإعلاميين من العقوبات الموجودة بقانون الجريمة الإلكترونية، والتي تجرم التصوير دون تصريح، ونشرها عبر وسائل الاتصالات الحديثة.





وطالب "رفعت"، وزير الاتصالت، باستثناء الصحفيين والإعلاميين من العقوبة، لاسيما وأنهم يقومون بأعمالهم، ويستثني أيضا من يصور جريمة جنائية خصوصا بعد وقوع فتاة التجمع تحت طائلة القانون لنشرها الفيديو الذي ادعت فيه تحرش أحد الشباب بها، وهو ما استغله بأن الفتاة صورت الفيديو دون أذن.





جاء ذلك خلال لقاء وفد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع وزير الاتصالات، عمرو طلعت، بالقرية الذكية.

وأكد النائب، أن هذه المواد تعوق عمل الصحافة والإعلام، لأن النشر في هذه الحالة يكون من واقع العمل وليس بقصد توقيع الضرر على أي طرف.





من جهته، أكد وزير الاتصالات، عمرو طلعت، أنه سيتم مراعاة ذلك في اللائحة التنفيذية لقانون الجريمة الإلكترونية، في إطار حرية الرأي والتعبير، وفي الوقت نفسه حماية الحياة الخاصة للمواطنين.





وطالبت عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بإصدار تعديل تشريعي، يتيح العمل بالأدلة المصورة التي يسجلها المواطن العادي أو الصحفي، دون إذن من النيابة، مشيرة إلى أن القانون حاليا لا يسمح بالعمل بأي أدلة مصورة دون أن يكون هناك إذن نيابي.





وقالت "الهواري"، في تصريحات لـ "صدى البلد"،: إن أي فيديو مصور سواء من مواطن عادي أو مصور صحفي، لا يعتد به أمام النيابة، إلا إذا سبقه إذن من النيابة بالتصوير.





وأضافت، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن هذا التعديل يأتي لمواجهة انتشار الجرائم الإرهابية من جهة، إضافة إلى توفير الحرية لعمل الصحفي.

وأيد النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، ما طالب به النائب أحمد رفعت بالسماح للصحفيين بالتصوير دون إذن من النيابة إلى جانب تصوير المواطنين للجرائم أيضًا.





وقال "حنفي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"،: إننا نعيش في عالم مفتوح، ولابد نواكبه بالتشريعات التي تضمن الحد من الجرائم، وأن يكون كل مواطن وسيلة للتوصل إلى المجرمين، بما لا يتعارض مع الحرية الشخصية، وهذه مسألة يمكن للقانون تحديدها.



