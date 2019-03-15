لبلبة: سعيدة بتكريمي في مهرجان السينما الأفريقية بالأقصر.. صور

أعربت الفنانة لبلبة فى كلمتها عقب تكريمها من إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الثامنة، عن سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة حبها الشديد للمدينة وأهلها وأنها كانت شاهدة على انطلاق المهرجان منذ بدايته حتى دورته الثامنة.



وشارك فى حفل الافتتاح عدد نجوم الفن منهم امينة خليل وصبري فواز وطارق عبد العزيز وحمزة العيلي، بالإضافة الي محمود حميدة الرئيس الشرفي للدورة الثامنة للمهرجان.



شارك أيضا في حفل الافتتاح وفد من تونس ضيف شرف الدورة الثامنة يضم 30 سينمائيا وفنانا ومبدعا من كبار صناع السينما من بينهم درة بوشوشة والمخرج نورى بوزيد، والمخرج والمنتج رضا الباهى، والمنتج نجيب عياد والمخرجة مفيدة التلاتلى ويحضر نور الدين الخميرى المخرج المغربى، منصور صورا من السنغال، و180 ضيفا أفريقيا و200 ضيف من القاهرة.