الجامعة الروسية تحتفل بتخرج طلاب كليتي الصيدلة والهندسة.. اليوم

تحتفل الجامعة المصرية الروسية بتخرج دفعتي (2017 - 2018) بكليتي الصيدلة والهندسة، وذلك في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات اليوم السبت.



ومن المقرّر أن يعقد ملتقى توظيفي بحضور عدد كبير من الشركات، وذلك لفتح الطريق للتواصل مع جهات العمل المستهدفة، ومواكبة سوق العمل، والتطور التكنولوجي، والتحديث المستمر في البحث العلمي.



تبدأ الاحتفالية مساءً بطابور عرض للخريجين، ثم تقديم الفقرات الفنية المتنوعة، ويليها إلقاء الكلمات من جانب المسؤولين.



وتأتي الاحتفالية تحت رعاية رئيس الجامعة المصرية الروسية، الدكتور شريف فخري، وبحضور كل من عمداء الكليات الدكتور محمد إيهاب فتوح، والدكتور علاء البطش، والسفير الروسي، وعدد من الشخصيات والمسؤولين.