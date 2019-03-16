بعد تكريمها فى مهرجان الأقصر.. حضور متكرر للمنتجة درة بوشوشة

وجهت المنتجة التونسية الكبيرة درة بوشوشة، الشكر لإدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عقب تكريمها خلال حفل افتتاح الدورة الثامنة.



وقالت إنها تشعر بالفخر لتكريمها للمرة الثانية في مصر عقب منحها مهرجان الجونة السينمائي لجائزة الإنجاز في دورته الثانية.



كانت بوشوشة، حضرت في لجنة تحكيم ملتقى القاهرة السينمائي الذي أقيم على هامش فعاليات الدورة الأربعين والذي يضم كلًا من المخرجة والمؤلفة الفلسطينية، آن ماري جاسر والمنتجة التونسية درة بوشوشة والمنتج اللبناني جابي خوري.

