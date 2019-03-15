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اقتصاد

الدولار يسجل أسوأ أداء أسبوعي في 2019.. والاسترليني يتراجع

الجمعة 15/مارس/2019 - 11:41 م
الدولار
الدولار
رويترز
انخفض الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية اليوم الجمعة وسجل أكبر هبوط ِأسبوعي في أكثر من ثلاثة أشهر، متضررا من بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة بينما تراجع الجنيه الاسترليني عن أعلى مستوى له منذ يونيو 2018 الذي سجله يوم الأربعاء عقب رفض البرلمان البريطاني خروجا "بدون اتفاق" من الاتحاد الأوروبي.

وهبط مؤشر الدولار 0.25 في المئة إلى 96.546 في نهاية جلسة التداول بالسوق الأمريكي وسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ الأسبوع الأول من ديسمبر.

ودفع تراجع العملة الأمريكية اليورو للصعود 0.20 بالمئة إلى 1.1325 دولار.

وتوقف الجنيه الاسترليني لالتقاط الأنفاس لكنه سجل أكبر زيادة أسبوعية في سبعة أسابيع مع تنامي التوقعات بأن بريطانيا لن تخرج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في التاسع والعشرين من مارس.

وجرى تداول الاسترليني عند 1.3292 دولار، دون أعلى مستوى له في تسعة أشهر البالغ 1.3380 دولار الذي سجله يوم الأربعاء. وتنهي العملة البريطانية الأسبوع على مكاسب قدرها 2 في المئة، هي أكبر زيادة أسبوعية منذ أواخر يناير.

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