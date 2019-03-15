شعبة الدواجن: طالبنا تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية لعدم إرباك السوق.. وتوقعات بارتفاع طفيف في الأسعار للزيادة على الطلب خلال شهر رمضان المعظم

رئيس شعبة الدواجن:

لا نريد إرباك السوق خلال شهر رمضان

توقعات بارتفاع طفيف في الأسعار مع الزيادة في الطلب

ضرورة توفير الأمصال المضادة لفيروس أنفلونزا الطيور الجديد



بينما أعلنت الحكومة مهلة لأصحاب محلات الدواجن الحية لتوفيق أوضاعهم لتغيير النشاط إلى بيع الدواجن المجمدة أول أبريل المقبل، فوجئ المواطنون بقرار تأجيل تطبيق حظر تداول الدواجن الحية بالأسواق بمطالب من شعبة الدواجن بالغرفة التجارية.



قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن الشعبة طالبت بتأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية، من أول أبريل المقبل لما بعد شهر رمضان المبارك، لعدم إرباك السوق.



وأوضح السيد، في تصريحات لـ صدى البلد، أن بدء الحملات على محال الطيور الحية أول أبريل، سيربك السوق بالتزامن مع حلول شهر رمضان المعظم والذي يعد موسم زيادة في الطلب على اللحوم، خاصة البيضاء.



وأكد أنه بعد انتهاء شهر رمضان المعظم سيجري تطبيق القرار.



واستبعد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن يؤثر الفيروس الجديد لإنفلونزا الطيور "H5N2" على أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية، مؤكدا على ضرورة احتواء الموقف وتوفير الأمصال المضادة لهذا الفيروس فور اكتشافه مع عمليات الحجر البيطري للمزارع التي يكتشف فيها الفيروس.



ولفت عبد العزيز في تصريحات لـ صدى البلد، إلى اقتراب شهر رمضان المعظم والذي يزيد فيه إنتاج الدواجن إلى 2.2 مليون طائر، بالإضافة إلى ارتفاع حجم التربية المنزلية بنسب تصل إلى 30%.. منوها بأن الموسم يشكل خطرا على انتشار الفيروسات إذا لم تتحرك وزارة الزراعة ووحدات الطب البيطري بشكل سريع لمجابهة الفيروس قبل انتشاره.



وطالب عبد العزيز المربين بضرورة الانتباه إلى السلوكيات الخاطئة التي تعزز من انتشار الأمراض والأوبئة للحفاظ على الثروة الداجنة واللحوم البيضاء لتلبية الزيادة في الطلب المحلي خلال الموسم دون اللجوء إلى الاستيراد.



كانت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، كشفت عن نوع جديدة لمرض إنفلونزا الطيور" h5n2 " نتيجة اختلاط فيروسين نتج عنه فيروس ثالث، وتم اكتشافه فى إحدى مزارع " البط " التى لا تطبق الأمان الحيوى، موضحة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية، والتعامل مع نوع العترة الجديدة.



وأضافت محرز، أن جميع اللقاحات متوفرة للنوع الجديد من إنفلونزا الطيور، موضحة أن العترة h5n1" " من مرض إنفلونزا الطيور لم تتحور، بل ظهر نوع جديد من إنفلونزا الطيور h5n2""، وأن الحالات التى ظهرت فى إحدى مزارع البط وليست فى مزارع الدواجن.

