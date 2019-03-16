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تعليم

تطوير الذات.. ندوة بالجامعة الروسية.. الثلاثاء

السبت 16/مارس/2019 - 12:27 ص
جانب من محاضرة للمدرب
جانب من محاضرة للمدرب حسين صبحي
عمرو ممدوح
ينظم اتحاد طلاب الجامعة المصرية الروسية، بالتعاون مع أسرة "Awakening" ندوة حول تطوير الذات، يقدمها المحاضر حسين صبحي، بمسرح الجامعة، يوم الثلاثاء (19 مارس) في تمام الساعة 10 صباحا، تحت رعاية الدكتور شريف فخري، رئيس الجامعة.

يتاح حضور المحاضرة لجميع طلاب الجامعة المصرية الروسية، وتناقش المحاضرة العديد من الموضوعات أبرزها: "كيف تحقق أهدافك، كيف تصبح شخصية جذابة، تعلم التحدث أمام الجمهور، التخلص من التوتر، التخلص من الملل، اختبار شخصية، تعلم العلاج السلوكي المعرفي، كيف تتخلص من الافكار السوداء".

والمدرب حسين صبحي، حاصل علي دبلوم الصحة النفسية من جامعة عين شمس، وعلي دبلوم في علم النفس الاكلينيكي من جامعة المنصورة، ومدرب ومحاضر بجامعة عين شمس.

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