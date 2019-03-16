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محافظات

محافظ القاهرة: دعم المشروعات الصغيرة وإقامة معارض تسويقية

السبت 16/مارس/2019 - 06:01 ص
محافظ القاهرة : دعم
محافظ القاهرة : دعم المشروعات الصغيرة وإقامة معارض تسويقية
عبد العزيز جمال
قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن المحافظة تسعى إلى التوسع في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وإقامة معارض تسويقية في كافة المجالات بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.

وأشار المحافظ في تصريحات صحفية ، إلى أن المحافظة تهدف إلى القضاء على البطالة وتحویل الشباب المصري لشباب منتج ومشارك في تحقیق أهداف التنمیة المستدامة ،مؤكدًا دعم الدولة بكافة مؤسساتها لتحقیق ذلك بما یضمن التحول من التنمیة القائمة على رأس المال إلى التنمیة القائمة على الأيدي العاملة.

كانت قد وقعت المحافظة مع جامعة عين شمس، بروتوكول تعاون لتعظيم الاستفادة من طاقات الشباب في المجالات والأنشطة المجتمعية إلى جانب التعاون في مجال تدريب وتأهيل الشباب على الحرف والمهن وأعمال الديكور، تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية (صنايعية مصر).

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