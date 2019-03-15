عرض نماذج من نساء سيناء في احتفالية للمجلس القومي للمرأة غدا

أعلنت احسان داود الغالى مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، أنه سيتم عرض نماذج من المرأة المصرية على مر العصور، وكفاحها من أجل نيل حقوقها وجهود الدولة بجميع أجهزتها في دعم حقوقها والعمل على تمكينها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وفى كافة المجالات، علاوة على مشاركتها في التنمية وجهودها مع الرجل من أجل صالح الأسرة والمجتمع، وذلك أثناء احتفالية، تقام السبت (16 ماس)، تحت شعار : المرأة المصرية "أصل الحكاية".



وأشارت الى أنه سيتم أيضا عرض جهود المرأة السيناوية وما تحملته في سبيل الوطن وخاصة خلال فترات الاحتلال وتضحيتها بالشهداء من الأب والزوج والابن والأخ وغيرهم في سبيل الوطن ، ومشاركتها في التنمية وصولا الى دعم جهود الدولة من أجل القضاء على الارهاب وتقديم العديد من الشهداء.



وأضافت أنه سيتم كذلك استعراض دور فرع المجلس في دعم المرأة السيناوية .. وخاصة المرأة المعيلة .. وتقديم العديد من الخدمات بدعم ومساندة جميع أجهزة الدولة والمحافظة ، وتمكين المرأة داخل المحافظة على جميع المستويات.