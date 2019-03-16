مركز الأزهر للفتوى يوضح حكم زيارة المرأة الحائض للقبور

قالت مركز الأزهر للفتوى، إنه يجوز للمرأة زيارة القبور، للعظة والدعاء للمتوفى، ولا فرق في ذلك بين الحائض وغيرها من النساء، لعموم قوله- صلى الله عليه وسلم-: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا؛ فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا، وَتُذَكِّرُ بالْآخِرَةَ».[أخرجه مسلم] .



وأضاف المركز في فتواه، أنه يشترط مع الزيارة التزام الآداب الشرعية الواجبة على المرأة أثناء الخروج، وعدم مزاحمة الرجال، أو إحداث أمر منهي عنه كـ"النواح"، أو الاعتراض على قدر الله- تعالى-.



