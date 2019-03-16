ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

مركز الأزهر للفتوى يوضح حكم زيارة المرأة الحائض للقبور

السبت 16/مارس/2019 - 12:03 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
قالت مركز الأزهر للفتوى، إنه يجوز للمرأة زيارة القبور، للعظة والدعاء للمتوفى، ولا فرق في ذلك بين الحائض وغيرها من النساء، لعموم قوله- صلى الله عليه وسلم-: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا؛ فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا، وَتُذَكِّرُ بالْآخِرَةَ».[أخرجه مسلم] .

وأضاف المركز في فتواه، أنه يشترط مع الزيارة التزام الآداب الشرعية الواجبة على المرأة أثناء الخروج، وعدم مزاحمة الرجال، أو إحداث أمر منهي عنه كـ"النواح"، أو الاعتراض على قدر الله- تعالى-.

ترشيحاتنا

خطة منفذ الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا بدأت ونفذت على الإنترنت

بث مباشر .. حفلة ريد هوت تشيلي بيبرز من سفح الاهرامات

فيديو.. تعليق مؤثر من لاعب المنتخب النيوزيلندي على حادث المسجد الارهابي

هيفاء حسين تتراجع عن وصفها للمسجد الأقصى بـ قبلة اليهود

إنقاذ طفل في اللحظات الأخيرة بعد سقوطه من الطابق العاشر.. فيديو

فنانون يدعون كذبا قرابتهم بنجوم الزمن الجميل

هجوم انتحاري يستهدف أناسا يغادرون آخر جيب لـ داعش في سوريا

الدولار يسجل أسوأ أداء أسبوعي في 2019.. والاسترليني يتراجع

شاهد.. عمرو أديب: كامل الوزير يتحرك بجدية وعزيمة لإصلاح مرفق السكة الحديد

مصطفى بكري يكشف دوافع مرتكبي حادث نيوزيلندا الارهابي .. فيديو

النقيب 22 للصحفيين ..ضياء رشوان ترشح للمنصب 3 مرات وفاز به للمرة الثانية

روسيا تتضامن مع ضحايا هجوم نيوزيلندا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسوان تنهي استعدادها لاستضافة ملتقى الشباب العربى الإفريقى ..وزير الطيران يتفقد المطار الدولي.. ووزير الداخلية يوجه باتخاذ تدابير تأمين فعاليات الحدث التاريخي.. صور

أحمد صبري يشارك في انتخابات نقابة الصحفيين .. فيديو وصور

مطار أسوان يستقبل الوفود المشاركة في ملتقى الشباب العربي الأفريقي.. صور

مطار أسوان يستقبل وفود ملتقى الشباب العربى الإفريقى.. صور

الثقافة تحتفل بجدارية فرعونية وتمثال عباس العقاد في أسوان.. صور

فيديو

عمرو أديب: حفلات موسم الشرقية بالسعودية مذهلة وعالمية.. فيديو
فرقة نوبية تشعل حفل افتتاح السينما الأفريقية بالأقصر.. فيديو
وزيرة الهجرة: تواصلت مع الجالية المصرية في نيوزيلندا بشأن الحادث الارهابي
شاهد.. عمرو أديب: كامل الوزير يتحرك بجدية وعزيمة لإصلاح مرفق السكة الحديد
حقيقة حذف 4 سلع تموينية خلال الشهر الجاري

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟