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برلمان

البرلمان: الصحفيون مارسوا الديمقراطية في أروع صورها بانتخابات النقابة

الجمعة 15/مارس/2019 - 11:40 م
ضياء رشوان يفوز بانتخابات
ضياء رشوان يفوز بانتخابات نقابة الصحفيين
فريدة محمد
وجه الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، التحية والتقدير لجموع الصحفيين الذين شاركوا فى انتخابات نقابة الصحفيين، مؤكدا أن نقابة الصحفيين ضربت المثل والقدوة فى الديمقراطية وحرية الرأي والرأي الآخر فى أروع صورها بعد المنافسة الشريفة التى تمت فى انتخابات قلعة الرأي والحرية.

تقدم " حسب الله " بالتهنئة الى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بعد فوزه بمنصب نقيب الصحفيين فى هذه الانتخابات الديمقراطية، معلنا ثقته التامة فى قدرة ضياء رشوان ومجلس نقابة الصحفيين على مواجهة التحديات والمشكلات التى تواجه مهنة الصحافة والصحفيين.

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، رسميًا فوز ضياء رشوان بمقعد نقيب الصحفيين، بـ٢٨١٠ أصوات، مقابل ١٥٨٥صوتا لمنافسه رفعت رشاد.

وأعلنت اللجنة أن إجمالي الأصوات التي شاركت في اختيار النقيب ٤٥٨٨ صوتا، بلغ عدد الأصوات الباطلة ٢٣٥.

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