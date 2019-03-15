حنفي: نحتاج مرونة في القوانين للوصول السريع إلى الحقيقة

أيد خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، ما طالب به النائب أحمد رفعت، بالسماح للصحفيين بالتصوير دون إذن من النيابة، إلى جانب تصوير المواطنين للجرائم أيضًا.



وقال "حنفي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"،: إننا نعيش في عالم مفتوح، ولا بد أن نواكبه بالتشريعات التي تضمن الحد من الجرائم، وأن يكون كل مواطن وسيلة للتوصل إلى المجرمين، بما لا يتعارض مع الحرية الشخصية، وهذه مسألة يمكن للقانون تحديدها.



وأضاف، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، أن هذا الإجراء يعد حفاظًا للأمن العام، لذا يجب أن تكون القوانين مرنة بما يساعد على إثبات الحقيقة.



وطالب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، باستثناء الصحفيين والإعلاميين من العقوبات الموجودة بقانون الجريمة الإلكترونية، والتي تجرم التصوير دون تصريح، ونشرها عبر وسائل الاتصالات الحديثة.



وناشد "رفعت"، وزير الاتصالات، بوضع نص في اللائحة التنفيذية للقانون والمزمع الانتهاء منها بعد أسبوع، لاستثناء الصحفيين والإعلاميين من العقوبة، لا سيما وأنهم يقومون بأعمالهم، ويستثنى أيضا من يصور جريمة جنائية خاصة بعد وقوع فتاة التجمع تحت طائلة القانون لنشرها الفيديو الذي ادعت فيه تحرش أحد الشباب بها، وهو ما استغله الشاب بأن الفتاة صورت الفيديو دون إذن.