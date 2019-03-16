التعادل يفرض نفسه على بروسيا مونشجلادباخ وفرايبورج في الدوري الألماني

انتهت مباراة فريقي بروسيا مونشجلادباخ وفرايبورج بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثلهما ، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الألماني.



افتتح الإيطالي فينسينزو جريفو والمنضم حديثًا للمنتخب الإيطالي ، التسجيل لصالح فرايبورج في الدقيقة العاشرة ، قبل أن يعادل الحسن بليا النتيجة لصالح بروسيا مونشجلادباخ في الدقيقة السادسة عشر ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين.



وفي الشوط الثاني ، حاول الفريقان هز شباك الآخر ، لكنهما فشلا في ذلك ، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة .



وبتلك النتيجة ارتفع رصيد نادي بروسيا مونشجلادباخ للنقطة 47 في المركز الثالث ، ورصيد نادي فرايبورج للنقطة 31 في المركز الحادي عشر.

