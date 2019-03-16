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رياضة

كالياري يحقق فوزًا صعبًا على فيورنتينا في الدوري الإيطالي

السبت 16/مارس/2019 - 01:31 ص
جواو بيدرو لاعب كالياري
جواو بيدرو لاعب كالياري
القسم الرياضي
حقق كالياري، فوزًا صعبًا على حساب نظيره فيورنتينا بهدفين مقابل هدف ، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي.

شهد الشوط الأول سيطرة متبادلة بين لاعبي الفريقين ، لكن دون أن يهز أي منهما شباك الآخر لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني سجل البرازيلي هدف المباراة الأول في الدقيقة 52، وأضاف زميله لوكا كاباتيلي الهدف الثاني لكالياري في الدقيقة 66، وقلص تشيزا الفارق لمصلحة فيورنتينا بهدف أول في الدقيقة 88 ، لكنه لم يمنع فريقه من الهزيمة، ليحقق فريق كالياري انتصاره السابع هذا الموسم في السيريا إي.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد نادي كالياري للنقطة 30 في المركز الرابع عشر ، بينما توقف رصيد نادي فيورنتينا عند النقطة 37 في المركز العاشر.

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