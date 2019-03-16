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تعليم

اليوم.. استمرار فعاليات الأولمبياد الأول لشباب أفريقيا بجامعة الأزهر

السبت 16/مارس/2019 - 02:00 ص
الأولمبياد الأول
الأولمبياد الأول لشباب الجامعات الإفريقية
محمد شحتة
تستمر فعاليات الأولمبياد الأول لشباب الجامعات الإفريقية، اليوم السبت، والذي تحتضنه جامعة الأزهر.

واطلقت فعاليات افتتاح الأولمبياد الأول للجامعات الإفريقية، أمس الخميس، بالصالة المغطاة بملعب الجيش بجهاز الرياضة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس الجامعة.

وأقيم حفل افتتاح الأولمبياد الأول للجامعات الإفريقية، بحضور الدكتور أورلاندو أنتونيو رئيس إتحاد الجامعات الإفريقية، والدكتور إيتيان أهيلي الأمين العام للإتحاد، ومندوبين عن 26 جامعة إفريقية، وكذلك حضور باقة من سفراء الدول الإفريقية من كافة أرجاء القارة السمراء.

وتستمر منافسات الأولمبياد، التي تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى 18 من مارس الجاري.

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