أداء إيجابي للبورصة المصرية الأسبوع الماضي

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30"، بنسبة 0.59% خلال الأسبوع الماضي ليغلق عند مستوى 14991.34 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 697.98 نقطة.



وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 6.2 مليار جنيه خلال 5 جلسات، ليغلق عند مستوى 831.5 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع 0.73% عن الأسبوع الماضى.



وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعًا بنحو 1.01% مغلقًا عند مستوى 1771.07 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.13% مغلقًا عند مستوى 19190.11 نقطة.