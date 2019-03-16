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اقتصاد

أداء إيجابي للبورصة المصرية الأسبوع الماضي

السبت 16/مارس/2019 - 12:18 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30"، بنسبة 0.59% خلال الأسبوع الماضي ليغلق عند مستوى 14991.34 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 697.98 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 6.2 مليار جنيه خلال 5 جلسات، ليغلق عند مستوى 831.5 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع 0.73% عن الأسبوع الماضى.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعًا بنحو 1.01% مغلقًا عند مستوى 1771.07 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.13% مغلقًا عند مستوى 19190.11 نقطة.

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