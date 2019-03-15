مستقبل وطن ينظم اختبارات لغة إنجليزية للأطفال في الحوامدية..صور

أجرت أمانة حزب مستقبل وطن بالحوامدية، برئاسة حلمي عبد الفتاح، أمين الحزب، اختبارات "كورس اللغة الانجليزية" للمستوى الثالث المجاني، الذى يقدمه الحزب لأبناء المدينة تحت إشراف متخصصين، بتنظيم لجنة الإعلام والسياحة برئاسة الدكتورة مديحة نصار .



يأتى ذلك فى إطار السياسة التى يتبناها حزب مستقبل وطن للتيسير على المواطنين ، ورفع الأعباء عنهم، بالإضافة إلى العمل على تجميل الشوارع والميادين العامة على مستوى المحافظات المختلفة.





