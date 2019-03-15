ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

مستقبل وطن ينظم اختبارات لغة إنجليزية للأطفال في الحوامدية..صور

الجمعة 15/مارس/2019 - 11:41 م
مستقبل وطن ينظم اختبارات
مستقبل وطن ينظم اختبارات للغة الأنجليزية فى الحوامدية
أجرت أمانة حزب مستقبل وطن بالحوامدية، برئاسة حلمي عبد الفتاح، أمين الحزب، اختبارات "كورس اللغة الانجليزية" للمستوى الثالث المجاني، الذى يقدمه الحزب لأبناء المدينة تحت إشراف متخصصين، بتنظيم لجنة الإعلام والسياحة برئاسة الدكتورة مديحة نصار .

يأتى ذلك فى إطار السياسة التى يتبناها حزب مستقبل وطن للتيسير على المواطنين ، ورفع الأعباء عنهم، بالإضافة إلى العمل على تجميل الشوارع والميادين العامة على مستوى المحافظات المختلفة.


مستقبل وطن ينظم اختبارات لغة إنجليزية للأطفال في الحوامدية..صور
مستقبل وطن ينظم اختبارات لغة إنجليزية للأطفال في الحوامدية..صور
مستقبل وطن ينظم اختبارات لغة إنجليزية للأطفال في الحوامدية..صور
مستقبل وطن ينظم اختبارات لغة إنجليزية للأطفال في الحوامدية..صور
مستقبل وطن ينظم اختبارات لغة إنجليزية للأطفال في الحوامدية..صور
مستقبل وطن ينظم اختبارات لغة إنجليزية للأطفال في الحوامدية..صور

ترشيحاتنا

رسميا .. 2810 أصوات تقود ضياء رشوان للفوز بمقعد نقيب الصحفيين..صور

أول تعليق من محمد صلاح على حادث نيوزيلندا الارهابي

توفيق عكاشة: ربنا أنعم على المصريين بالذكاء.. فيديو

شاهد.. مهارة محمد صلاح في تدريبات ليفربول

أيها اللاجئون.. أهلا بكم في الجحيم.. 6 عبارات على سلاح إرهابي مذبحة نيوزيلندا تكشف فكره

اعترافات صادمة من مرتكب حادث نيوزيلندا الارهابي..فيديو

مسؤول تركي كبير: منفذ هجوم نيوزيلندا زار أنقرة

هبوط اضطراري لطائرة تركية في الكويت

الإفتاء: الأصل في تعاملات البنوك الحِل ولا علاقة لها بالربا بشرطين

مدرب نصر حسين داي: الزمالك أقوى فرق المجموعة ولا بديل للفوز عليه

ضياء رشوان يفوز بمقعد نقيب الصحفيين

عراقي يفدي نجليه بجسده في هجوم نيوزيلندا الارهابي.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسوان تنهي استعدادها لاستضافة ملتقى الشباب العربى الإفريقى ..وزير الطيران يتفقد المطار الدولي.. ووزير الداخلية يوجه باتخاذ تدابير تأمين فعاليات الحدث التاريخي.. صور

أحمد صبري يشارك في انتخابات نقابة الصحفيين .. فيديو وصور

مطار أسوان يستقبل الوفود المشاركة في ملتقى الشباب العربي الأفريقي.. صور

مطار أسوان يستقبل وفود ملتقى الشباب العربى الإفريقى.. صور

الثقافة تحتفل بجدارية فرعونية وتمثال عباس العقاد في أسوان.. صور

فيديو

عمرو أديب: حفلات موسم الشرقية بالسعودية مذهلة وعالمية.. فيديو
فرقة نوبية تشعل حفل افتتاح السينما الأفريقية بالأقصر.. فيديو
وزيرة الهجرة: تواصلت مع الجالية المصرية في نيوزيلندا بشأن الحادث الارهابي
شاهد.. عمرو أديب: كامل الوزير يتحرك بجدية وعزيمة لإصلاح مرفق السكة الحديد
حقيقة حذف 4 سلع تموينية خلال الشهر الجاري

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟