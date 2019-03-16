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اقتصاد

قطع المياه عن 15 منطقة بالأقصر صباح اليوم

السبت 16/مارس/2019 - 01:30 ص
قطع المياه
قطع المياه
امنة عبد العظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، عن قطع الخدمة اليوم السبت، من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا، عن 15 منطقة وذلك لأعمال تطهير وتعقيم الحاويات والفلاتر والخزانات بمحطة مياه الرضوانية الجديدة بالبغدادى.

تشمل تلك المناطق التي تقطع المياة فيها ما يلى: "نجع عمرون - الدويكات - نجع عبد العزيز - الفخرانية - طبش - رأس الجسر - أبو عطيون - الكريشاب - العبابدة شرق - حسب ربه الشرقى - الصوالحة - حى الزهور - الحميات - قوات الأمن - المعالجة".

وأهابت الشركة بالمواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه لسد العجز لتلك الفترة، وسرعة الاتصال بغرفة عمليات الخط الساخن 125 على أرقام: " 125 - 0952282406 – 01147999752" حال وجود أى طارئ .

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