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ديني

المفتي يوضح خطر مواقع التواصل الاجتماعي على الأسرة .. فيديو

الجمعة 15/مارس/2019 - 11:45 م
صدى البلد
محمود ضاحي

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعطي مساحة أكبر في الاسترسال في الحديث، مؤكدا أنه لايجوز عبر مواقع التواصل إفشاء وهتك حرمات البيوت.

أضاف المفتي خلال لقائه على فضائية "الناس" أن مواقع التواصل لا تتوقف عند حدود المتحدث بل قد يتعدى الأمر إلى أطراف عديدين في الحديث وإشكالات لا حد لها، وكثير من حالات التفكك الأسري سببها مواقع التواصل الاجتماعي وما يقال في الغرف المغلقة لا يخرج للعلن.

وأوضح: وجدنا أن مواقع التواصل لها آثار كارثية على مستوى العلاقة بين الزوج والزوجة والأولاد، في إفشاء الأسرار ، وعلى كل إنسان أن يستخدمها الاستخدام الأمثل في شتى تعاملاتنا التي تحتاج إليها.

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