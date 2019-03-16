شاهد.. تسريبات زي أرسنال للموسم القادم مع شركة الملابس الجديدة

انتشرت تسريبات مزعومة لطاقم فريق أرسنال الإنجليزي الخاص بالموسم القادم، والتي تقدمه شركة الملابس الجديدة الراعية للجانرز بداية من الموسم القادم وهي أديداس.



وتعاقد فريق الأرسنال مع شركة الملابس الألمانية أديداس بديلا لشركة بوما في أكتوبر الماضي بصفقة قدرت قيمتها ب300 مليون جنيه إسترليني (391.7 مليون دولار) على مدار خمس سنوات وحتى 2024.



ومن المقرر أن توفر تلك الصفقة لفريق الجانرز مبلغ 60 مليون جنيه استرليني سنويا، حيث تدفع أرسنال نحو المركز الثالث ضمن أغلى صفقات الملابس على صعيد الفرق الكروية خلف عقد برشلونة مع نايكي الأمريكية والذي يقدر بنحو 140 مليون جنيه استرليني سنويا وعقد مانشستر يونايتد مع أديداس البالغ قيمته 75 مليون جنيه استرليني.

