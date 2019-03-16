موناكو يخطف الانتصار من ليل في اللحظات الأخيرة في الدوري الفرنسي

حقق فريق موناكو فوزًا قاتلًا على حساب نظيره ليل بهدف نظيف ، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الفرنسي.



كان فريق موناكو الأخطر في المباراة ، حيث سدد لاعبوه 8 كرات على مرمى ليل ، لكن دون أن تهتز شباكهم ، ولكن قبل إطلاق صافرة النهاية ، خطف كارلوس فينسيوس هدف الإنتصار لفريقه موناكو ، ليحقق نادي الإمارة الفرنسية انتصاره السابع في الدوري هذا الموسم.



وبتلك النتيجة ارتفع رصيد نادي موناكو للنقطة 30 في المركز السادس عشر ، بينما توقف رصيد نادي ليل عند النقطة 57 في المركز الثاني خلف المتصدر باريس سان جيرمان بـ17 نقطة كاملة .

وكان نيس قد تعادل مع تولوز بهدف لمثلهما اليوم ، ضمن منافسات نفس الجولة .