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رياضة

وليد صلاح الدين يكشف عن حظوظ الأهلي في التأهل بأبطال أفريقيا

السبت 16/مارس/2019 - 02:15 ص
الاهلي
الاهلي
نور عادل
كشف وليد صلاح الدين،لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق ومدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري،عن حظوظ الأهلي في التأهل الي دور الـ8 من دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي منافسه فريق شبيبة الساورة يوم السبت في المباراة المقرر لها أن تقام في استاد الجيش ببرج العرب بختام دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات تلفزيونية أن الأهلي قادر على تخطي عقبة شبيبة الساورة،مشددًا على ان مصير الأهلي في يده،حيث ان بتحقيقه الفوز فسيتصدر مجموعته.

وأضاف: "الأهلي اذا حقق نتيجة الفوز فسيتاهل بشكل مباشر دون النظر الي نتائج الاخرين ام اذا انتهى اللقاء بالتعادل فان هذا يضعه في حسابات هو في غنى عنها وقد يبدد آماله في البطولة.

واختتم: "أن الأهلي يكون حاضرًا في المواعيد الكبيرة، لذلك فالثقة كبيرة في تحقيقه الفوز وتأهله لدور الـ8 من دوري الأبطال".

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