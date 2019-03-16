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رياضة

تعليق قوي من حازم إمام على أزمة محمد صلاح

السبت 16/مارس/2019 - 04:45 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
نور عادل
علق حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على أزمة تصريحات محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي التي أثارت ضده عاصفة من الانتقادات بعد إدلائه بها.

وقال حازم إمام في تصريحات تلفزيونية إن محمد صلاح اعتاد على أن يوجه له الثناء والإشادة دائمًا لذلك تعرض لصدمة عندما تعرض لمثل تلك الانتقادات الشديدة".

وعن تلك الانتقادات قال عضو اتحاد الكرة المصري إن هذه الانتقادات ليس لها مبرر ونصيحتي له بألا يستمع إلى السلبيات وأن ينظر فقط إلى الإيجابيات.

واختتم حازم إمام: "صلاح لم يخطئ في تصريحاته حتى لو قال إنه أعظم لاعب في تاريخ مصر، فهو حقًا كذلك، لأنه لا يوجد أي لاعب في مصر وصل لمكانته وإنجازاته".

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