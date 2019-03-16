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النجوم ينتفضون ضد حادث نيوزيلندا الإرهابي.. أصالة: الله يرحم المسلمين ويلعن كل إرهابي.. سميرة سعيد: أنا في غاية الإحباط.. وإليسا: هيدا إجرام ما بعدو إجرام

السبت 16/مارس/2019 - 01:01 ص
أصالة
أصالة
سعيد فراج
  • نانسي عجرم عن حادث نيوزيلندا: إلى متى سيسيطر الارهاب
  • محمود البزاوي: الاسلام يرفض الإرهاب بجميع صوره
  • كنزة مرسلي: الإرهاب لا جنسية ولا دين له

شهدت كرايست تشيرش بنيوزيلاندا هجوما إرهابيًا ظهر يوم الجمعة 15 مارس، استهدف مسجدين مختلفين الأول في مسجد بشارع دينز والثاني في مسجد بشارع لينوود، وذلك خلال صلاة الجمعة، ترتب عليه مقتل 50 شخصا. 

ولم يهدأ العالم جراء هذا الحادث الإرهابي، الذي استهدف المصلين المسلمين في المسجد، فعبر الكثيرون عن غضبهم، لاسيما عدد من نجوم الفن العربي. 

ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي، تعليقات نجوم الفن على هذا الحادث الإرهابي. 

وقالت الفنانة أصالة نصري عبر حسابها الرسمي على تويتر: «الله يرحم المسلمين الّلي راحوا عندّ أرحم الرّاحمين وهمّ بين يديه.. ويلعن كلّ إرهابي قاسي مجرم نذل من أيّ بلد كان ومهما كان انتماؤه #شهداء_نيوزيلندا». 

وعلقت الفنانة إليسا على حادث مسجد نيوزيلندا الإرهابي، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "شو بشع إنو العالم كلو شاف فيديو الجريمة البشعة بنيوزيلندا وحقد المجرمين يللي قتلوا ناس عم بيصلوا، هيدا إجرام ما بعدو إجرام، الله يرحم الضحايا". 

وشاركت سميرة سعيد، صورة من الحادث، عبر حسابها على انستجرام، وعلقت قائلة: «مشهد مفزع مروع لا إنساني الي أين نحن ذاهبون.. العنف.. التطرف.. القتل.. تبلد المشاعر.. انا في غاية الإحباط.. الرحمة لهم». 

وكتبت نانسي عجرم تغريدة لها على تويتر، قالت فيها: «إلى متى سيسيطر الإرهاب على عالمنا؟ إلى متى سيستمر الإجرام والقتل والدمار؟ .. قلوبنا مع أهالي الأبرياء الذين سقطوا ضحايا الهجوم الإرهابي الشنيع على مسجدين في #نيوزيلندا تزامنا مع صلاة الجمعة».

كتب محمود البزاوي تغريدة على تويتر، قال فيها: «الارهاب مالوش وطن ولا دين الاسلام يرفض الارهاب بجميع صوره الاسلام دين تسامح وبيجرم من يعتدي ع الأبرياء والعزل اي كانت ميولهم الدينيه.قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي الجيش في غزوة مؤته:أوصيكم بتقوى الله وبمن معكم من المسلمين خيرًا,ولا تقتلوا وليدًا ولا امرأة ولا كبيرا فانيًا». 

وكتبت المطربة الجزائرية كنزة مرسلي تغريدة على "تويتر"، قالت فيها: «حسبي الله ونعم الوكيل ...الإرهاب لا جنسية ولا دين له ... انا لله وانا اليه راجعون ... اللهم ارحمهم برحمتك واشفي الجرحى يارب». 

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