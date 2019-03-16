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بالخل والثلج.. 3 وصفات طبيعية لتنظيف السجاد

السبت 16/مارس/2019 - 09:04 ص
طرق طبيعية لتنظيف
طرق طبيعية لتنظيف السجاد
أسماء عبد الحفيظ
مساحيق التنظيف ركن غير محسوب في ميزانيتك، يسحب قدرا كبيرا من المصاريف انت في حاجة إليه لإتمام الشهر، إضافة إلى تعدد المكونات، بحيث أصبح لكل قطعة أثاث في المنزل منتج خاص ينظفها، لذا تعرف على مكونات طبيعية صالحة لتنظيف أكثر من غرض في المنزل، وطرق استعمالها في تنظيف السجاد وفقا لما نشره موقع "هيلث".

تنظيف السجاد بالخل:
أفضل حالة لاستعمال الخل هي عندما تكون البقعة جديدة، لم تجف بعد، وللتخلص منها تحتاج إلى: خل أبيض - بخاخة - ماء - قطعة قماشية نظيفة.

اتبع الخطوات التالية للتخلص من البقعة باستعمال الخل الأبيض:

باستخدام القطعة القماشية جفف البقعة كي لا تنتشر على السجادة.

حضر محلول خل بإضافة الخل المركز إلى قليل من الماء وضعه في البخاخة.

رش البقعة بالخل ثم جففها كي لا تنتشر، وكرر حتى تختفي تمامًا.

تنظيف السجاد بالثلج:
يستخدم الثلج في التخلص من العلكة "اللبان" العالق بالقماش أو الشعر، هذه أفضل طريقة بديلة عن قطع القماش والتسبب في فساد السجاد أو الملابس أو شكل الشعر، ولعمل ذلك عليك اتباع الخطوات التالية:
باستخدام الثلج، جمد وجفف العلكة حتى تزداد صلابتها إلى درجة تجعلها قابلة للتكسر والتفتت.

استخدم مكعبات ثلجية داخل كيس بلاستيكي، وثبتها على العلكة لتضمن عدم تبلل المكان.

بعد ذلك، استعمل السكين في نزع القطع المكسرة سهلة التفتت من العلكة.

تنظيف السجاد ببيكربونات الصوديوم:
بيكربونات الصوديوم أو بيكنج صودا، من أشهر وسائل التنظيف الطبيعية حول المنزل، فلا يوجد تقريبًا مكان في شقتك لا ينظف به، ولاستعماله في تنظيف السجاد بعض الخطوات، كالتالي:
في البداية تأكد من استعمال قماشة لامتصاص السائل من البقعة إن كانت حديثة.

استعمل المكنسة الكهربائية في التخلص من أي غبار قد يجعل التنظيف معقدًا.

في بخاخة أو كوب رفيع، أحضر ماءً ساخنًا إلى جانبك لاستعماله أثناء التنظيف.

ابدأ في رش كمية كريمة من بيكربونات الصوديوم على البقعة.

تتبعها نقاط قليلة من الماء، تضمن تفاعل الصوديوم مع البقعة دون أن تُبل تمامًا.

استعمل قماشة نظيفة أو ليفة أو فرشاة في فرك الصوديوم على البقعة.

كرر الخطوات بين رش الصوديوم وبلّه وفركه، ثم اتركه تمامًا حتى يجف.

باستعمال المكنسة الكهربائية، اشفط الصوديوم الجاف المتبقي مكان البقعة النظيف الآن.

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