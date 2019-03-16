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رياضة

حازم إمام: لاسارتي غير شكل الأهلي.. وشبيبة الساورة في المتناول

السبت 16/مارس/2019 - 03:31 ص
صدى البلد
نور عادل
أكد حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق وعضو اتحاد الكرة المصري، على أن الأرجواني مارتن لاسارتي ساهم في تغيير ملامح وشكل وطريقة لعب النادي الأهلي خلال الفترة الماضية.

وقال حازم إمام في تصريحات تلفزيونية إن النادي الأهلي قادر على حسم الصعود إلى الدور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا، أمام شبيبة الساورة الجزائري مشددًا على أن هزيمة الأهلي الأخيرة أمام فيتا كلوب غير عادلة،وان الاحمر كان الأقرب للفوز.

وأكمل: "الأهلي لديه كل الإمكانيات للفوز باللقاء بما يمتلكه من لاعبين أساسيين وبدلاء، وأن لقاء شبيبة الساورة في متناول الأهلي".

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