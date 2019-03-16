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حوادث

بسبب الظروف المعيشية.. انتحار طفل عمره 12 عاما شنقا بالمنيا

السبت 16/مارس/2019 - 02:20 ص
جثه
جثه
ايمن رياض
أقدم طفل على الانتحار بسبب الظروف المعيشية والمقارنة بأقرانه في مدينة المنيا.

وتلقى اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنيا يفيد بمصرع "ي. أ. ١٢ سنة تلميذ" ومقيم ببندر المنيا بعد إدخاله مستشفى المنيا الجامعي منذ ٤ أيام بإدعاء محاولة انتحار شنقا.

وأشارت تحريات المقدم عمرو حسن رئيس مباحث بندر المنيا، إلى أن المتوفى حاول شنق نفسه برباط حول العنق بسبب ظروف أسرته المعيشية مقارنة بأقرانه من الجيران وزملاء الدراسة.

وأفاد تقرير الطبيب مفتش صحة بندر المنيا الدكتور هاني إسحق شحاته، حدوث الوفاة اليوم بسبب فشل حاد بالتنفس ما بعد إدعاء محاولة انتحار شنقا.

وبالكشف الظاهري على الجثة تبين وجود "حز حابك متكدم عريض" حول العنق من الناحية الأمامية واليسرى والخلفية بشكل رقم ٨ مما يرجح أن الواقعة انتحار بالشنق و ليس تعدي من آخرين بالخنق ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات تحت إشراف المستشار أحمد الفولي المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا الكلية.

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بسبب الظروف المعيشية.. انتحار طفل عمره 12 عاما شنقا بالمنيا

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