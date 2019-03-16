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اقتصاد

1.7 مليار جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة منذ بداية العام

السبت 16/مارس/2019 - 06:31 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
سجل الأجانب "غير العرب" صافى بيع بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي نحو 258.6 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 116.3 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت تعاملات الأجانب غير العرب صافى بيع قدره 1.7 مليار جنيه منذ بداية العام، كما سجل العرب صافى بيع قدره 34.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 61.4% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 29.7%، والعرب على 8.9% خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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