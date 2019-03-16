محمود حميدة من الأقصر: جئنا ومعنا أفلامنا وأحلامنا

أعرب الفنان محمود حميدةـ عن سعادته لكونه رئيس شرف الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، موجها التحية إلى جميع الحضور من النجوم الأفارقة، مؤكدا أن المهرجان يفتح جسورا كبيرة بين دول إفريقية عديدة.





وأضاف "حميدة "أثناء كلمته في افتتاح المهرجان "جئنا ومعنا أفلامنا وأحلامنا.. نحن صناع السينما.. إذا وجدنا تفسير أحلامنا تعارفنا وإذا تعارفنا تم تحقيق الوجود".



