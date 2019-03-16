محمود حميدة من الأقصر: جئنا ومعنا أفلامنا وأحلامنا

أعرب الفنان محمود حميدةـ عن سعادته لكونه رئيس شرف الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، موجها التحية إلى جميع الحضور من النجوم الأفارقة، مؤكدا أن المهرجان يفتح جسورا كبيرة بين دول إفريقية عديدة.
وأضاف "حميدة "أثناء كلمته في افتتاح المهرجان "جئنا ومعنا أفلامنا وأحلامنا.. نحن صناع السينما.. إذا وجدنا تفسير أحلامنا تعارفنا وإذا تعارفنا تم تحقيق الوجود".
وكان قد افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، يرافقهما محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الاقصر للسينما الافريقية بحضور الفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي لدورة المهرجان وسيد فؤاد رئيس المهرجان وعزة الحسيني مدير المهرجان وعدد من الفنانين في مقدمتهم الفنانة لبلبة وإلهام شاهين ومنى هلا وأمينة خليل وأحمد عبدالله محمود وطارق عبد العزيز.