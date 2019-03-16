ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محمود حميدة من الأقصر: جئنا ومعنا أفلامنا وأحلامنا

السبت 16/مارس/2019 - 04:15 ص
الفنان محمود حميدة
الفنان محمود حميدة
شمس يونس
أعرب الفنان محمود حميدةـ عن سعادته لكونه رئيس شرف الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، موجها التحية إلى جميع الحضور من النجوم الأفارقة، مؤكدا أن المهرجان يفتح جسورا كبيرة بين دول إفريقية عديدة.

وأضاف "حميدة "أثناء كلمته في افتتاح المهرجان "جئنا ومعنا أفلامنا وأحلامنا.. نحن صناع السينما.. إذا وجدنا تفسير أحلامنا تعارفنا وإذا تعارفنا تم تحقيق الوجود".

وكان قد افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، يرافقهما محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الاقصر للسينما الافريقية بحضور الفنان محمود حميدة الرئيس الشرفي لدورة المهرجان وسيد فؤاد رئيس المهرجان وعزة الحسيني مدير المهرجان وعدد من الفنانين في مقدمتهم الفنانة لبلبة وإلهام شاهين ومنى هلا وأمينة خليل وأحمد عبدالله محمود وطارق عبد العزيز.

ترشيحاتنا

عمرو أديب: حفلات موسم الشرقية بالسعودية مذهلة وعالمية.. فيديو

صاحب صاحبه.. محمود يهدي صديق عمره 60% من كبده

هكذا رحب أحد ضحايا مذبحة نيوزيلندا بالسفاح عند دخوله المسجد.. فيديو

فيديو مؤثر.. طفلة بلا أعين تغني لتهدئ نفسها خلال فحص طبي

الدولار يسجل أسوأ أداء أسبوعي في 2019.. والاسترليني يتراجع

إلهام شاهين تكشف حقيقة إجرائها عملية لإنقاص وزنها.. فيديو

توقف عن رمي بذرة الأفوكادو.. علاج فعال لهذه الأمراض

قرار عاجل من قضاء نيوزيلندا بشأن سفاح المسجدين

محمود حميدة من الأقصر: جئنا ومعنا أفلامنا وأحلامنا

رئيسة وزراء نيوزيلندا: المشتبه به في هجوم المسجدين استخدم سلاحا مُرخصا

روسيا تتضامن مع ضحايا هجوم نيوزيلندا

مؤشرات شبه نهائية لانتخابات مجلس الصحفيين: فوز ميري وشبانة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسوان تنهي استعدادها لاستضافة ملتقى الشباب العربى الإفريقى ..وزير الطيران يتفقد المطار الدولي.. ووزير الداخلية يوجه باتخاذ تدابير تأمين فعاليات الحدث التاريخي.. صور

أحمد صبري يشارك في انتخابات نقابة الصحفيين .. فيديو وصور

مطار أسوان يستقبل الوفود المشاركة في ملتقى الشباب العربي الأفريقي.. صور

مطار أسوان يستقبل وفود ملتقى الشباب العربى الإفريقى.. صور

الثقافة تحتفل بجدارية فرعونية وتمثال عباس العقاد في أسوان.. صور

فيديو

إلهام شاهين تكشف حقيقة إجرائها عملية لإنقاص وزنها.. فيديو
كريم شحاتة: المقاولون ناجح إداريا وبيئة خصبة لأي مدرب.. فيديو
إلهام شاهين تكشف سر توقفها عن السهر بالخارج.. فيديو
كريم شحاتة: تغيير المدربين لم يؤثر على أداء لاعبي بيراميدز.. فيديو
كريم شحاتة: الإعلامي لا يجب أن يكشف عن ميوله الكروية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟