بالكسكسي والمستردة.. 4 أفكار غير تقليدية لطهي الدجاج

يتحول الطبخ من هواية ممتعة كانت تصرف الذهن عن متاعب الحياة، إلى مجرد روتين نقوم به بينما نحن سارحون في مشاغلنا وهمومنا، كل شيء محفوظ، كل الوصفات تم تكرارها مئات المرات حتى باتت نمطية، ولكي ننقذ أنفسنا من هذا الشعور، جمعنا 5 أفكار من الشيف نورا السادات، ستعيد إلينا الشعور بالمغامرة أثناء الطهي مرة أخرى.



أسياخ الدجاج بزبدة الفول السوداني:

زبدة الفول السوداني ليست شهيرة في مصر، لكن الفول السوداني نفسه قريب من بيوتنا وذوقنا العربي، لذلك سيكون استعماله في تتبيل الدجاج من المغامرات الجديدة الواجب تجربتها.



أصابع الدجاج بالكسكسي:

جربت الكسكسي كبديل للأرز، وجربته كطبق حلويات، ولكن هل جربته كطبقة مقرمشة لأكل أصابع الدجاج الشهيرة؟



دجاج بصوص الفلفل الحار:

لاتباع هذه الوصفة يجب أن تتحلى بحب الأكل الحريف أو الحامي، وشجاعة تقديم وصفة جديدة وحارة جدًا لأصدقائك أو أفراد أسرتك:



الدجاج بصوص السبانخ والمستردة:

استخدم السبانخ، ذلك المكون الذي لا يلقى محبة كبيرة في قلوب أغلب المصريين، ولكن كتتبيلة للدجاج، ومتخفيًا خلف صوص المستردة.