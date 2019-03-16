ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

بالكسكسي والمستردة.. 4 أفكار غير تقليدية لطهي الدجاج

السبت 16/مارس/2019 - 04:01 ص
بالكسكسي والمستردة..
بالكسكسي والمستردة.. 4 أفكار غير تقليدية لطهي الدجاج
أسماء عبد الحفيظ
يتحول الطبخ من هواية ممتعة كانت تصرف الذهن عن متاعب الحياة، إلى مجرد روتين نقوم به بينما نحن سارحون في مشاغلنا وهمومنا، كل شيء محفوظ، كل الوصفات تم تكرارها مئات المرات حتى باتت نمطية، ولكي ننقذ أنفسنا من هذا الشعور، جمعنا 5 أفكار من الشيف نورا السادات، ستعيد إلينا الشعور بالمغامرة أثناء الطهي مرة أخرى.

أسياخ الدجاج بزبدة الفول السوداني:
زبدة الفول السوداني ليست شهيرة في مصر، لكن الفول السوداني نفسه قريب من بيوتنا وذوقنا العربي، لذلك سيكون استعماله في تتبيل الدجاج من المغامرات الجديدة الواجب تجربتها.

أصابع الدجاج بالكسكسي:
جربت الكسكسي كبديل للأرز، وجربته كطبق حلويات، ولكن هل جربته كطبقة مقرمشة لأكل أصابع الدجاج الشهيرة؟

دجاج بصوص الفلفل الحار:
لاتباع هذه الوصفة يجب أن تتحلى بحب الأكل الحريف أو الحامي، وشجاعة تقديم وصفة جديدة وحارة جدًا لأصدقائك أو أفراد أسرتك:

الدجاج بصوص السبانخ والمستردة:
استخدم السبانخ، ذلك المكون الذي لا يلقى محبة كبيرة في قلوب أغلب المصريين، ولكن كتتبيلة للدجاج، ومتخفيًا خلف صوص المستردة.

ترشيحاتنا

حقيقة حذف 4 سلع تموينية خلال الشهر الجاري

وليد صلاح الدين يكشف عن حظوظ الأهلي في التأهل بأبطال أفريقيا

إلهام شاهين تكشف حقيقة إجرائها عملية لإنقاص وزنها.. فيديو

تعرف على اشتراطات تجهيز وحدات الطعام المتنقلة.. خدمات

نجيب جبرائيل: حادث نيوزيلندا جرس لأمريكا بأن الدور جاي عليها

أول تعليق من مفتي أستراليا بعد مذبحة المسجدين

احذر التعامل مع أجهزة لاب توب من ماركة شهيرة.. البطاريات تنفجر

الفيفا يعلن التصويت على زيادة مقاعد المونديال وتنظيم دول أخرى لبطولة 2022

حازم إمام: لاسارتي غير شكل الأهلي.. وشبيبة الساورة في المتناول

بالأرقام.. ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين

شاهد.. تسريبات زي أرسنال للموسم القادم مع شركة الملابس الجديدة

من أصول فلسطينية.. حكاية مؤسس مسجد نيوزيلندا ونجله المصابين في الحادث الارهابي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسوان تنهي استعدادها لاستضافة ملتقى الشباب العربى الإفريقى ..وزير الطيران يتفقد المطار الدولي.. ووزير الداخلية يوجه باتخاذ تدابير تأمين فعاليات الحدث التاريخي.. صور

أحمد صبري يشارك في انتخابات نقابة الصحفيين .. فيديو وصور

مطار أسوان يستقبل الوفود المشاركة في ملتقى الشباب العربي الأفريقي.. صور

مطار أسوان يستقبل وفود ملتقى الشباب العربى الإفريقى.. صور

الثقافة تحتفل بجدارية فرعونية وتمثال عباس العقاد في أسوان.. صور

فيديو

إلهام شاهين تكشف حقيقة إجرائها عملية لإنقاص وزنها.. فيديو
كريم شحاتة: المقاولون ناجح إداريا وبيئة خصبة لأي مدرب.. فيديو
إلهام شاهين تكشف سر توقفها عن السهر بالخارج.. فيديو
كريم شحاتة: تغيير المدربين لم يؤثر على أداء لاعبي بيراميدز.. فيديو
كريم شحاتة: الإعلامي لا يجب أن يكشف عن ميوله الكروية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟