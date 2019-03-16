أحمد دراز يكشف تفاصيل مهمة عن مصارعة الذراعين.. فيديو

كشف الإعلامي أحمد دراز خلال تقديمه فقرة الألعاب الفردية في برنامج الماتش، المذاع على فضائية صدى البلد عن معلومات هامة تخص لعبة مصارعة الذراعين.



وحرص "دراز" على محاورة كلًا من نصر يوسف رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لمصارعة الذراعين، وشريف عادل، ومصطفي يسري، محمد حديدة، وعبد الرحمن نصر لاعبي منتخب مصر.



وفي إطار الحوار كشف بعض اللاعبين عن أسرار عديدة في لعبة مصارعة الذراعين، وما يقوم به اللاعبين من مجهود ونظام غذائي بطريقة معينة، والمجهود المبذول في هذه اللعبة للفوز بالبطولات التي يشارك بها منتخب مصر لمصارعة الذراعين.