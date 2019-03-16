تعرف على أعضاء لجان التحكيم بمهرجان السينما الأفريقية بالأقصر

أعلنت إدارة مهرجان السينما الأفريقية بالأقصر في دورته الثامنة عن لجان التحكيم الخاصة بالمسابقات:



وتأتي في المقدمة لجنة تحكيم الاتحاد الدولي للنقاد (الفيبرسى): الناقد كلاوس إيدر من ألمانيا، والناقدة جيا مامبو نلاندو من بلجيكا والناقد المصرى رامى المتولى.



لجنة الأفلام الروائية الطويلة: المخرج المالى عمر سيسوكو والمخرج المغربى نور الدين لخمارى والمنتجة التونسية درة بشوشة والمخرج البوركينى فانتا ريجينا والموسيقار المصرى راجح داوود .



لجنة مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة: المخرج السنغالى منصور صورا واد والسيناريست التونسى طارق بن شعبان والمخرج ديود حمادى من الكونغو، ومن مصر الكاتب يحيى عزمى وأمير رمسيس من مصر .



لجنة تحكيم أفلام الحريات: المخرج سمير سيف وأوليفيه بارليه الناقد الفرنسى والمنتج والمخرج اللبنانى سام لحود وشريف مندور، وباسل الخياط الممثل التونسى، وكل من الفنانة أمينة خليل والمخرج محمد كامل والمخرج الرواندى صامويل إشيموى وليونس نجابو المخرج البوروندى والناقدة التونسية إنصاف أوهيبة ضمن أعضاء لجنة تحكيم الأفلام القصيرة.



كان ذلك خلال حفل الافتتاح الذي أقيم داخل معبد الكرنك بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم وعدد من نجوم الفن وصناع السينما.