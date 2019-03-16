نجيب جبرائيل: حادث نيوزيلندا جرس لأمريكا بأن الدور جاي عليها

قال نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري القبطي لحقوق الإنسان، إن حادث مسجدي نيوزيلندا يؤكد أن الإرهاب لا دين له وقد يطول أميركا، داعيا دول العالم للاستماع لرؤية السيسي بشأن مكافحة الإرهاب.



وقال "جبرائيل" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، عبر فضائية "الرافدين+"، إنه يشكر البابا تواضروس الثاني على توجيهه لدق أجراس الأحد المقبل بنيوزيلندا حزنا على أرواح الضحايا.



وأضاف أن ما حدث في نيوزيلندا حادث إرهابي مئة في المئة والقاتل مصاص دماء ولابد أن يُعدم في ميدان عام، متابعا: "الحكومة النيوزيلندية ليس لها علاقة، وما حدث جرس لأميركا أن الدور جاي عليها".

