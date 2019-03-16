توقعات الأبراج السبت الموافق 16 مارس.. العقرب يحالفك الحظ في السفر

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم، متابعة مردودها على جميع جوانب الحياة كالعاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذلك كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عن توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 16 مارس 2019 على النحو التالي:



الحمل

من21/3 إلى 20/4

اجتماعيا: انتبه اليوم فالعناد وصلابة الرأي لن يكونا في صالحك.

عائليا: القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك بالحذر ومحاولة تفادي المواجهات العنيفة.

الثور

من 21/4 إلى 21/5

اجتماعيا: القمر بمنزل العلاقات يعدك بلقاء فكري أو فني يثري شخصيتك وتعرف اليوم كيف تحصل على التأييد والعون.

ماليا: اقتران الشمس وعطارد في منزل المشروعات قد يدفعك لدراسة ومناقشة أفكار أو مشاريع جديدة وتبدو مقنعا.

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الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

ماليا: القمر يسلط الضوء على الأمور المالية واليوم مناسب لتحديد وتنظيم كل ما يتعلق بأموالك.

عاطفيا: فينوس في منزل الحظ تدفعك للإعلان عن مشاعرك بحرية وتستطيع أن تؤثر في الآخر.

السرطان

من 22/6 إلى 22/7

اجتماعيا: القمر في برجك يمنحك كل السحر والجاذبية والتألق.

عاطفيا ومهنيا: اقتران الشمس وعطارد في منزل الحظ يمنحك القدرة على إسعاد من حولك بطاقتك الإيجابية وتمدهم بالقوة والحماس.

الأسد

من 23/7 إلى 22/8

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر ويطالبك الفلك بعدم الإعلان عن أفكارك وخططك.

عاطفيا: تميل نحو الانعزال عمن حولك وقد يسبب ذلك شعورا بالأذى لدى من يحبونك.. حاول أن تراعي مشاعر الطرف الآخر.

العذراء

من 23/8 إلى 22/9

اجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يدفع الأصدقاء لمشاركتك اهتماماتك وتتقدم في مشاريعك.

عاطفيا ومهنيا: المريخ في منزل الحظ يمنحك طاقة أخاذة وقد يجعلك ذلك راغبا في إسعاد من حولك.

الميزان

من 23/9 إلى 22/10

مهنيا: القمر في وضع معاكس وتنصحك الأفلاك أن تتعامل بمرونة مع الحفاظ على روح الحذر.

اجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق ويدفعك نحو إحكام قبضتك على المحيطين بك، فقط تجنب الصدامات العنيفة ولا تتمادَ في الفخر بنفسك.

العقرب

من 23/10 إلى 22/11

اجتماعيا ومهنيا: اقتران الشمس وعطارد في وضع داعم يدفعك لإنجاز الكثير وقد تقوم بعمل أسبوع في يوم واحد.

ماليا: القمر في منزل الحظ يجعلك مستعدا للتطور ويحالفك الحظ في سفر أو لقاء مميز وتحقق مكاسب مالية.

القوس

من 23/11 إلى 21/12

ماليا: القمر في منزلك الثامن يساعدك اليوم على تنظيم أفكارك وأعمالك ومصاريفك بحكمة.

اجتماعيا ومهنيا: قد تشارك من حولك في احتفالٍ ما، وقد تأتيك الظروف بمعلومات خافية.

الجدي

من 22/12 إلى 20/1

عاطفيا: إذا كنت متزوجا تحدّث مع شريك حياتك بهدوء لتقرب المسافات بينكما.

ماليا وصحيا: ينصحك الفلك أن تدرس جيدا قبل توقيع الأوراق ولا تغامر ماليا وتأن في حركتك.

الدلو

من 21/1 إلى 19/2

ماليا وعاطفيا: فينوس في برجك ويمنحك ذلك سحرا ويقظة وتبدو أكثر قدرة على تحقيق مكاسب.

صحيا: القمر في منزلك السادس يدفعك للاهتمام بأمور صحية ومنزلية وتبدو أكثر نشاطا.

الحوت

من 20/2 إلى 20/3

مهنيا واجتماعيا: اقتران الشمس وعطارد في برجك يجعلك تتحرك بحماس واليوم هو وقت الخروج والانطلاق.

عائليا وعاطفيا: القمر في وضع داعم وهناك فرصة لقضاء أوقات عائلية وعاطفية مميزة..